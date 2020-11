NO LA QUIERE. Magaly Medina habló sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia, Ulala. La conductora de Magaly TV La Firme precisó que Ulala no le gusta y que no está interesada en que la cantante vaya a su set a promocionarla.

Magaly Medina habló de la entrevista que le dio Yahaira Plasencia a Tomate Barraza. En la conversación entre los cantantes, la salsera precisó que se siente contenta con el éxito de Ulala. La conductora aprovechó esta referencia para expresar su opinión sobre la canción.

“Estoy solterísima, Ulala dice, está promocionando su canción, pero aquí no te vamos a llamar, no me interesa que vengas, anda a todos lados”, dijo Magaly Medina sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia, que rápidamente alcanzó el millón de vistas en Youtube.

La conductora continúo despechándose contra Yahaira Plasencia y su nueva canción. “No quiero que vengas, acá no queremos, porque la verdad tu canción esta bien fea, acá nosotros decimos cuando nos parece que es exitosa, pero este no es el caso”, indica.

