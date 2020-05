ES CHIHUAN. Yaqoob Mubarak ha sido el nombre más sonado de la farándula local estas dos semanas. El empresario árabe fue protagonista de titulares por su ayuda social y por sus romances con modelos de chollywood. No obstante, habría mentido no sólo una vez sino varias.

Tras el reportaje que emitió Magaly Medina donde demuestra las varias denuncias que tiene Yaqoob Mubarak por incumplir promesas a las personas más necesitadas, el equipo periodístico del programa de la conductora realizó otro informe donde se profundiza en las supuestas riquezas del magante.

Para empezar Yaqoob Mubarak no tiene lazos con la realeza musulmana como normalmente le gusta pintarse. Además, sólo tiene una tienda de chocolates. “Dice que tendría millones, pero su nombre no aparece en la famosa revista Forbes”, menciona un reportero del programa de Magaly Medina.

El informe se centra en saber de dónde obtiene el dinero para hacer ayuda benéfica. Además, Yaqoob Mubarak tiene tres hijos que llevan una vida bastante normal, sin nada de lujos y parafernalia.

Magaly Medina emitió un reportaje en su programa Magaly TV La Firme en el cual se menciona todas las denuncias que tiene Yaqoob Mubarak por incumplir promesas a la gente más necesitada.

Yaqoob Mubarak es denunciado por Tony Palomino, director de un albergue de ancianos llamado “Los martincitos”. “Cuanto entró a la cocina les preguntó qué necesitaban, esta semana dijo que iban a tener cámaras frigoríficas", cuenta Palomino. No obstante, la ayuda nunca llegó. “Desapareció, desde ese día nunca llegó, hasta hoy brilla por su ausencia”, cuenta el funcionario.

Eder Campos es otro de los denunciantes. Un joven de 25 años que tiene fibrosis pulmonar. Él le contó su historia y se comprometió a mejorar su esperanza de vida. Le pidió sus datos, números y dirección, pero nunca se comunicó con él. “Él me dijo que iba a apoyar, me dijo nosotros te vamos a comprar una silla eléctrica, nunca hicieron nada, pero me hicieron firmar un acuerdo confidencial donde no podía denunciarlos", expresó el joven.

El reportaje continúa con otras denuncias al empresario. Al respecto, Magaly Medina expresó su indignación por el mal proceder del árabe que juega con las emociones de las personas más necesidades. Además, la periodista mencionó que todo su equipo periodístico ha buscado de dónde sale la fortuna del árabe, quien afirma ser un empresario chocolatero, pero no encontraron absolutamente nada.

