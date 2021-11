Yolanda Medina afirmó que Magaly Medina es una mujer ‘soberbia’ y le fastidia que haya ninguneado a Isabel Acevedo tras ganar ‘Reinas del show’.

Yolanda, hace unos días Magaly criticó a Isabel por decir más de una vez que ganó con nombre propio el reality de baile, pues considera que siempre será la ex de Christian Domínguez y quien ‘serruchó’ a Karla Tarazona. ¿Qué opinas?

“Me pareció una crítica muy mala, muy aparte de ser mujeres, el tema de baile también entra en un ámbito profesional y que la señora tenga dos pies izquierdos y no sepa lo que es un profesional en el baile, me da mucha pena. Vamos a dejar aparte el tema de Domínguez, hay un mérito (en el concurso) y ella no sabe lo que significa estar entrenando y preparándose por largas jornadas...”, indicó la líder de Alma Bella.

Asimismo, le pidió que como mujer, se ponga en el lugar de otras personas. “Nosotras somos bailarinas, cantantes, y todas las profesiones deben de respetarse, así seas un basurero. No puede hablar de esa manera, entiendo que sea polémica, pero me enoja que critique cómo una mujer se gana la vida, tildándola de una y otra cosa a la muchacha, creo que debería bajarle a su soberbia”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Madre de Melissa Paredes tiene medidas correctivas tras ser denunciada por maltratar físicamente a su hijastro

“Para mí, Venezuela es mejor que Bolivia, Paraguay y Chile”

Shirley Arica quiere ser eliminada de ‘El Poder del Amor’ en Turquía: “No voten por mí, quiero regresar”