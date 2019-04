Magaly Medina al 'Zorro' Zupe: "Hay 'bichos rastreros' y 'porquería de gente' que ahora son opinólogos en la TV" |VIDEO

Luego que se insinuara que Magaly Medina habría escondido un ampay de Sheyla Rojas a cambio de una entrevista, la 'Urraca' no dudó en disparar sus dardos contra aquellos que dejaron entrever que ella 'negoció' esta 'bomba' y no dudó en tildarlos de 'bichos rastreros' y 'porquería de gente', en especial al 'Zorro' Zupe.



"Los bichos rastreros se aprovechan en lanzar mentiras sin fundamentos y van diciendo que yo me he guardado un ampay de Sheyla Rojas... Si quieren atacarla a ella hay que hacer de frente a la cara y no utilizándome a mí y hacer creer al público que yo me voy a guardar un ampay", dijo la conductora en su programa 'Magaly Tv: La Firme'.

La 'Urraca' recalcó que Sheyla Rojas no es su amiga, porque a ella le interesa "un rábano" familiar o amigo de quien sea y que si tuviera un ampay es imposible que lo negocie o lo cambie por una entrevista telefónica. "Si tuviera un ampay lo emitiría ya ya desde donde me fui, lo hubiera emitido porque hubiera sido una bomba que no he tenido el placer de registrar con mis cámaras"



" Un par de bichos rastreros que no sabe nadie de que viven o de qué oficio viven o a qué dedican su tiempo libre. Estoy harta que gente que han salido de oscuros rincones y que por ahí tienen oficios que realmente dejan mucho que desear, anden sintiéndose opinólogos, periodistas y echan a rodar chismes, con tal de embarrar a cualquiera", agregó Magaly Medina.

"Dejen de hacerle caso a esos 'bichos rastreros', a esta 'porquería de gente' que pululan por los canales durante mi ausencia en estos años que me dediqué a probar otras cosas de la TV. Ha surgido una gentuza que realmente Susy Díaz debe estar asqueada de ver que esa gente la ha reemplazado en la televisión cotidiana", finalizó Magaly Medina.

Magaly Medina responde sobre ampay de Sheyla Rojas

ZORRO ZUPE SE FUE DE BOCA



Resulta que el 'Zorro Zupe' dejó entrever que la rubia animadora tendría un ampay y evitó que las imágenes sean difundidas por la 'Urraca' a cambio de declarar para su programa. ¿Será cierto?



"Qué harías si tu producción tiene un ampay de una persona de otra canal y esta persona te dice que no saques, a cambio de declararte a pesar de que no puede hacerlo. Hay un ampay que no ha salido porque hay un 'change' ahí", dijo el 'Zorro' Zupe a Peluchín, dejándolo muy sorprendido.