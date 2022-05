¡UY! Magaly Medina mostró documentos que demostrarían que Zully Pinchi, quien fue vinculada con Martín Vizcarra, estaría casada. La excandidata al Congreso protagoniza unas reveladoras conversaciones con el expresidente.

“Nos hemos entarado que Zully Pinchi también está casada. Hemos conseguido un papel del Ministerio de Justicia, el Juzgado de Familia del 13 de febrero del 2022, donde la jueza dice que Zully Pinchi de Del Castillo aún no ha contestado (…) Es un juicio de divorcio que aún no concluye, a ella parece que no le interesa mucho divorciarse ”, manifestó.

Esta semana se conoció que la sobrina de Matilde Pinchi Pinchi estuvo casada con Miguel del Castillo, hijo del expremier Jorge del Castillo. “Si bien está separada hace años, aún está casada, no se ha divorciado”, agregó la ‘Urraca’.

Magaly Medina 'da con palo' a Martín Vizcarra (Video: ATV)

Magaly Medina presenta pruebas y dice que Zully Pinchi sí estuvo con Vizcarra en el aeropuerto

El programa de Magaly Medina también presentó imágenes comparativas de las prendas de la mujer que acompañaba al exmandatario Martín Vizcarra en el aeropuerto de Cusco el pasado 27 de febrero y concluyó que sí sería Zully Pinchi.

“Ella tiene la misma blusa, los mismos botines (…) Se los nota a los dos sentados (…) como si hubieran llegado juntos”, manifestó.

