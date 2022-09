¡La Urraca no se deja! Después de que Magaly Medina se enterara que Giuliana Rengifo expresara en una entrevista, realizada por Trome, que la enviaría a la cárcel; la periodista le respondió e indicó que no podrá cumplir con su promesa.

“Hay gente que amenaza muy libremente con la cárcel. Se necesita más que un simple deseo para enviar una persona a prisión (...) Una vez nomás el sistema te condena, y eso por descuido” .

Medina también dejó en claro que todos los ampayados por sus cámaras siempre niegan lo que hacen e indicó que los únicos en reconocer sus errores fueron Aldo Miyashiro y Álvaro dekl Portal.

“ Casi ninguno de mis ampayados, excepto Miyashiro y Del Portal, que no dijeron ni pío, aceptaron lo que las imágenes decían. Pero la mayoría, el 95% de mis ampayados niegan de todas las maneras y formas lo que se ve en las imágenes” , expresó la periodista.

Magaly dedicó su programa a s Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo le responde a Magaly: “Estás ardida, no superas que estuve con tu notario”

La cumbiambera se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’, donde llevó pruebas para dejar en claro que Paul Pineda, el notario pucallpino con quien se le vincula, está totalmente separado de su esposa.

“Estoy cansada de que Magaly siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario, con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón ”, dijo.

