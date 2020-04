¿Le sirvió alejarse de Nicola Porcella? Magaly Medina indicó que eso es lo que pasó con Pablo Heredia tras las críticas que realizó contra Paolo Guerrero.

“Escuché algo de alguien que no es santo de mi devoción, es amigo de Nicola Porcella, pero Pablo Heredia hoy día ha dicho algo muy cierto, hoy se le ha iluminado el cerebro, que se le había oxidado de andar tanto con el ex chico reality", indicó Magaly Medina sobre las declaraciones del actor.

“Bravo, iluminatti, si las actrices salieran con Paolos, o sea con los hombres que no quieren que sus mujeres actrices tengan escenas de amor en la ficción, no habría actuación. Es una chamba como cualquier otra, estás interpretando a un papel. No estás enamorándote del actor, sucede que te enamoras, pero eso es otro cuento”, menciona Magaly Medina.

“Exactamente, muchas actrices han tenido que besar a actores con alientos desagradables. Él dice si existieran más Paolos olvídense de las escenas románticas, pero se anotó una Pablo Heredia, es el distanciamiento social con Nicola Porcella”, indica Magaly Medina

Pablo Heredia se mostró en desacuerdo con el futbolista Paolo Guerrero, quien dijo que no tendría una relación con Alondra García Miró si ella realiza escenas de besos en la ficción.

“Soy actor, me dediqué a esto todo la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total, eso no significa que esté engañando. Los actores profesionales lo toman como un trabajo, aprendes a separar lo que es real y no”, sostuvo Heredia, quien interpreta a ‘Paolo’ en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’.

De otro lado, contó que grabó el tema ‘Veinte veinte’ junto a Anahí de Cárdenas, Patricia Barreto y otros artistas, para dar un mensaje de esperanza durante esta pandemia.

“Logramos concretar el proyecto a distancia y eso me hace sentir feliz. La idea es generar un poco de esperanza en esta difícil situación que estamos atravesando”, acotó.

