Magaly Medina sostuvo un fuerte altercado con Lucy Cabrera mientras abordaba el caso de Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel, quien ha sido acusado de llevarse con engaños a su hijo e impedir que su expareja se comunique con él.

La ‘Urraca’ se encontraba entrevistando a la denunciante, Lisset Cárdenas, cuando pidió que el artista ingrese al set, sin embargo, Lucy Cabrera, quien es abogada del artista, exigió también estar presente en el set.

Esto provocó que la conductora de espectáculos la increpara y arremetiera en su contra tras considerar que Ronald Hidalgo podía defenderse solo, al igual que su expareja.

“¿No puede hablar solo tu patrocinado? El show lo estás haciendo tú (Lucy) y debido a tu show voy a tener que terminar este tema acá porque no me puedo prestar para un circo. (…) Vámonos a un corte, el show barato no me gusta”, arremetió la ‘Urraca’.

Magaly Medina sostuvo un fuerte intercambio de palabras con Lucy Cabrera, abogada del imitador de Juan Gabriel. (Foto: Captura ATV)

SACÓ A LUCY CABRERA

Luego de protagonizar un tenso intercambio de palabras, Magaly Medina confirmó que pidió a los miembros de seguridad que saquen de las instalaciones de ATV a la exvedette.

“La señora Cabrera quería ser la protagonista y dejar en segundo plano al imitador de ‘Yo Soy’ y ella ha hecho todo este espectáculo. Abogados así lo que hacen más bien es que los padres de familia no busquen cosas en común, y que no lleguen a conciliar. (…) Me ha parecido patético el show que hace esta señora, ella dice que su patrocinado no puede sentarse aquí sin ella”, añadió.

