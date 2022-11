Latina TV anunció que darían los partidos de Qatar 2022. No obstante, los hinchas quedaron impactados cuando prendieron para ver España vs. Alemania y estaba dando ‘Kung Fu Panda’. Ante ello, Magaly Medina dio unos minutos para criticar duramente la transmisión del canal.

La popular ‘urraca’ estuvo indignada por el mal rato que se llevaron los fans. “Díganme, eso no se llama una tremenda decepción. Decepcionar a un público es lo peor que un medio puede hacer. Y no solo un medio, que cualquier producto puede hacer. Ofreces algo y no le das lo que ofreciste, tienes una gran decepción”, indicó.

De igual manera, está sorprendida de la publicidad que indicaron, al nombrarse el ‘canal del Mundial’. “No todo el mundo tiene una forma de mirarlo como un dispositivo u otro lugar dónde más pueden ver el partido, hay que gente que se moría por ver si no es a través de un canal gratuito ”, señaló.

“Si Latina le hubiera dicho al público general que no iban a pasar todos los partidos completos desde el inicio, yo creo que la mayoría de la gente hubiera decidido cambiarse de cable, ahora hay tantas alternativas”, agregó.

Por otro lado, comentó que no ve el partido, pero se pone del lado de los seguidores del deporte que no disfrutaron del espectáculo. “La gente está esperando en su casa, domingo, un partido importante y aparece ‘Kung fu panda’. Se pasaron de payasos, esto es falta de seriedad con el público” , finalizó.

