Magaly está de fiesta. La ‘Urraca’ celebra su 25 aniversario este martes 1 de noviembre y aprovechó la oportunidad para presentar un programa de antología. La periodista de espectáculos presentó distintas notas del recuerdo, en donde muestra sus mejores momentos en la televisión.

Sin embargo, hizo un punto aparte en la presentación que realizó en el Callao, después de su salida de prisión. La conductora recordó con el momento que pasó con el público chalaco.

“ También estuve en el Callao, porque los chalacos siempre me han tratado con cariño . Este mar humano que me acompañó, miren la cantidad de gente. Por supuesto que no creo que solo vayan por mí, porque la cholca convocaban muchos músicos”, recordó Magaly.

“Esa fue la primera salida multitudinaria que tuve antes de presentar mi libro. Me reencontré con el público, mi primera salida ante un mar humano que estuvo esa noche en el Callao, fue en ese espectáculo del ‘Reventonazo de la chola Chabuca’”, finalizó la ‘Urraca’.

