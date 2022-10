Magaly Medina empezó su programa recordando cuando estuvo en la prisión hace más de 14 años. Además, comentó que enviaba cartas a sus amigos, familiares, público querido y a sus enemigos, quienes se burlaron de ella, así aseguró la ‘urraca’.

“Hice muchas cartas. ¿Por qué hice estas cartas? Porque los diarios todos los días tenían en portada fotos mías, fotos del público, tenían rumores, tenían especulaciones y no se ajustaban a la verdad . Por ejemplo, yo recuerdo que habían titulares que decían: ‘Magaly se quiebra en prisión’, ‘Magaly llora en prisión’”, comentó.

Durante aquel año, ella solo tenía su revista para contactarse con sus admiradores. “No había quién hablara por mí. No había forma que me hicieran una entrevista en prisión, pese a que todos mis amigos, mi familia y gente que trabajaba conmigo en Magaly TV iba a verme todas las semanas. Entonces, yo decidí escribir estas cartas para enseñarle a la gente cómo me sentía ”, explicó.

Magaly Medina recuerda sus cartas en prisión.

“Una vez hice una carta a todo mi público y otra la dirigí a mis queridos enemigos. Así los llamé porque había gente que públicamente, programas de televisión, bailaban y me dedicaban lo peor, quería que yo jamás saliera de prisión”, agregó.

De igual manera, recordó cuando cumplió 11 años en la televisión y decidí enviar una carta de agradecimiento a sus detractores. “Les decía algo que podría ser hoy en día tan natural porque parece que los años no hubieran pasado. Sigo teniendo el mismo público y los mismos enemigos ”, señaló.

Por si fuera poco, mencionó a Ney Guerrero como su fiel compañero. “ Sigue siendo mi amigo y cuando yo estuve en la cárcel, él se preocupó más de cuidarme a la distancia que por su propia seguridad y salud. Incluso, quiso intercambiar mi sentencia de 5 meses que me habían dado, él quiso hacerlas por los dos”, informó.