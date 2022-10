Magaly Medina continúa con la guerra mediática. En la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, la ‘Urraca’ habló acerca de la molestia que sintió cuando se estrenó ‘Magnolia Merino’

La periodista criticó fuertemente a Michelle Alexander, productora de la miniserie que ridiculizaba gran parte de su vida: “Tengo tantos enemigos en la televisión que Michelle Alexander, es una mujer que no tiene escrúpulos y que siempre quiso tener rating en base de todo aquello que le produjera un poco de sintonía sin tener en cuenta o respetar los derechos de autor”

Además, habló acerca de lo que sintió cuando se estrenó la ficción protagonizada por Ebelin Ortiz: “Quiso hacer una biografía mía ridiculizándome, pusieron esta miniserie llamada Magnolia Merino, una aberración de lo que en realidad era mi vida, quisieron arruinar mi credibilidad como periodista”.

Por último, recordó el día en que Gisela invitó a Ebelin Ortiz, caracterizada como Magnolia Merino, junto a Lucho Cáceres: “Lo pusieron en horario estelar cuando purgaba prisión, cuando no me podía defender y Gisela Valcárcel, el 22 de noviembre del 2008, cuando estaba encerrada y no me podía defender, recibió a los actores de Magnolia Merino en su programa. Ahí está la que se alucina Santa Rosa de Lima, ahí está Gisela Valcárcel, la mujer más fingida de la televisión y la más hipócrita”

Magaly habló sobre Magnolia Merino, la miniserie que produjo Michelle Alexander. VIDEO: Magaly TV, la firme.

