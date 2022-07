QUÉ FUERTE. Magaly Solier rompió su silencio y le contestó con todo al padre de sus hijos por acusarla de no pasar pensión de alimentos para sus pequeños ni tampoco irlos a visitar ni llamarlos. La famosa actriz lanzó tremenda acusación contra su ex.

“ Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idiota, solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé en una caja de fósforos cuando aborté de tanto golpe, que hable, que diga, dónde demonios lo ha enterrado a ese bebé”, dijo según consignó Magaly Tv La Firme.

Asimismo, Magaly Solier aseguró que Erick Plinio la mandó a asesinar hasta en tres oportunidades desde que obtuvo la tenencia de sus hijos, luego del escándalo que se levantó cuando se difundieron imágenes de los pequeños en abandono mientras su madre estaba en estado de ebriedad.

Por otro lado, indicó que durante 10 años ella veló económicamente por sus hijos y que ahora le corresponde a su padre asumir esa carga. “Mis hijos tenían lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo todo el casto, pero yo no le voy a dar nada”, acotó la actriz, que debe pasar, según el dictamen del juez, 3000 soles por sus dos menores.

Magaly Solier aseguró que no tiene dinero para la manutención de sus pequeños, pese a que recientemente viajó a Lima y Trujillo y fue vista en una discoteca. “No tengo dinero, tengo 30 céntimos en mi billetera” , dijo, al mismo tiempo que argumentó que sus viajes se los pagan sus contactos.

Finalmente, la actriz pidió que el Ministerio de la Mujer vea su caso pero luego aseguró que dejó de ir a su terapia en el Centro de Emergencia Mujer porque le pedían dinero a cambio.

Magaly Soler lanzó tremenda acusación contra su expareja y aseguró que no pasará los 3000 soles que dictaminó el juez para la manutención de sus hijos.

