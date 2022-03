Magaly Solier volvió al cine con la película ‘Lina de Lima’, cinta producida entre Chile, Perú y Argentina. La actriz peruana explicó los desafíos que la envolvió este nuevo filme que se estrena este jueves 24 de marzo a nivel nacional y además habló sobre la polémica desatada con Stephanie Cayo.

“El reto fue componer las canciones, la letra y de paso interpretar a seis personajes ahí mismo, como Lina de Lima y separar quién es Magaly porque eso de bailar y de vestirse con tacones inmensos fue todo un reto. Uno de los retos más difíciles porque tenía miedo de romperme el tobillo, imagínate”, dijo sobre su nuevo protagónico a América Espectáculos.

En entrevista a Trome, Magaly Solier hizo un mea culpa de los errores que ha cometido a lo largo de su carrera tras estar envuelta en denuncias por su expareja.

“Un montón (sí, de las caídas se aprende). Todos caemos, todos nos resbalamos cuando la lluvia cae, pero si no sabemos pararnos estamos fracasando”, remarcó.

Magaly Solier y su postura sobre Stephanie Cayo

Al ser consultada por la última película de Stephanie Cayo, ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ y las críticas que ha recibido, Magaly Solier mostró su postura al respecto.

“Cada quien tiene su forma de pensar, de ver las cosas, no me meto en pensamiento de las personas que dicen que no nos representan. No todas las mujeres peruanas somos iguales y no todos pensamos de la misma manera y hay que respetar su forma de pensar”, agregó.