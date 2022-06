Magaly Solier se desentendió de sus hijos y debe casi 15 mil soles de manutención, denuncia su ex

NO VE A SUS PEQUEÑOS. Erik Plinio, expareja de Magaly Solier, quien consiguió la tenencia completa de sus hijos, denunció que la actriz se desetendió de los menores hace varios meses y no pasa la manutención que dispuso el juez tras interponerle una demanda por alimentos.

Según Plinio, la actriz no visita ni llama a sus hijos desde agosto de 2021. Mostró, en imágenes difundidas por Magaly Tv La Firme, los chats donde le escribe para que se comunique con sus pequeños y ella lo deja en visto. Además, también expuso una conversación donde dice que no llamó a su pequeño por su cumpleaños.

“Parece que no los quisiera. La única vez que vino a visitar a los chicos vino en una situación... como siempre, o sea, se notaba que estaba ebria” , dijo para le programa de la urraca, además de asegurar que la actriz dejó de ir a las terapias que dispuso para ella el Ministerio de la Mujer.

Por las mismas fechas, Erik Plinio presentó una demanda de alimentos y el juez le dio la razón hace dos semanas, definiendo una pensión de 3000 soles mensuales para sus dos menores hijos de seis y nueve años, suma que no habría pasado todo este tiempo.

“Mi abogado ya está pensando en mandar una liquidación, ya tenemos una asignación anticipada hace ocho meses, nos está debiendo un promedio de 15 mil soles” , dijo la expareja de Magaly Solier.

EX DE MAGALY SOLIER LE PIDE QUE VEA A SUS HIJOS

Finalmente, Erik Plinio le suplicó a Magaly Solier que visite a sus pequeños. “Que venga a visitarlos por lo menos o una llamada, no le cuesta ni un minuto de su vida. No es muy caro llamar, creo que todos tenemos acceso a las llamadas”, indicó para Magaly Tv La Firme.

Cabe indicar que Magaly Solier presentó hace dos meses su nueva película “The Saint of the Impossible” y actualmente se encuentra rodando un nuevo film en Huanta.

Erik Plinio le suplica a Magaly Solier que al menos llame a sus pequeños. Dice que la única vez que los visitó en los últimos ocho meses estaba en aparente estado de ebriedad.

