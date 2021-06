Magaly Medina mostró en su programa imágenes de Jamila Dahabreh llegando al aeropuerto Jorge Chávez al lado de su amiga Pía Paz de La Barra. El hecho que llamó la tención fue que el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, las recogió.

Cabe señalar que hace unas semanas el conductor del programa Amor y Fuego, Rodrigo González, deslizó la posibilidad que la modelo y el burgomaestre tendrían algo más que una amistad.

Los reporteros de “Magaly TV: La Firme” denunciaron que fueron agredidos por los guardaespaldas de la modelo argentina. Mientras que las jóvenes guardaban las maletas, un guardia intentaba a alejar al “urraco”.

Ante el hecho, la modelo se acercó al hombre de prensa para ofrecerle disculpas por lo sucedido. “Simplemente no sabían quien nos estaba grabando. No hay nada raro, no nos estamos escondiendo. Pido disculpas porque hemos salido rápido”, señaló.

Por su lado, el alcalde de la Molina también dio declaraciones sobre el altercado. “Ha sido una equivocación y pido disculpas”, comentó.

Al ser consultado por sus vínculos con Dahabreh, él evidenció cierto nerviosismo. “Ella es una linda mujer en todo sentido y, además, es muy amiga de Pía. Mil disculpas, en serio”, sentenció.

Cabe señalar que el programa de ATV señaló que el auto en el Paz de la Barra recogió a su hermana y a la modelo le pertenece a él y a Sofía Franco.

Tras partir del aeropuerto, el burgomaestre llegó a la modelo a su casa en La Molina y luego de cinco minutos se retiró rumbo a su vivienda.

Cabe señalar que en marzo, Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra terminaron en la comisaria denunciándose mutuamente por violencia. El hecho que llamó la atención fue el modo que la policía trató a Franco al quererla sacar de su casa.

VIDEO RECOMENDADO