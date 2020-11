Estas últimas semanas el país ha estado inmerso en una fuerte crisis política y social que volcó a las calles a miles de jóvenes para que sus voces sean escuchadas. La actriz Magdyel Ugaz no fue ajena a esta realidad y también participó.

Debido a esta desgastante lucha, Magdyel Ugaz dejó un mensaje de preocupación por la salud de todos aquellos jóvenes que han participado en las marchas.

Ella los instó a cuidar su salud emocional con el fin de seguir luchando por el país y aprovechó para confesar que estuvo en estos días triste y frustrada pero que siente esperanza de que saldremos adelante.

“Cómo estás? Es una pregunta que me he hecho a mí misma estos últimos días. Y la respuesta fue: Triste, ansiosa, frustrada e impotente. Y pues esos sentimientos siguen, la tristeza está en mí y en todo un país. Pero también hay luz, también hay esperanza Me puse a pensar en lo importante que es cuidarme, cuidar mi salud emocional para poder así cuidar a los que amo y seguir luchando por nuestro país”, señaló Magdyel en su cuenta en Instagram.

“Y esa es la invitación que te hago hoy, te invito a que cuides tu salud emocional para estar fuerte y podamos seguir juntos empujando este coche llamado Perú ❤ Nos falta aún camino por recorrer pero al final de este, hay una luz que veo brillar desde acá. Cuídate y te mando un abrazote fuertote, fuertote ❤”, agregó la actriz de ‘De vuelta al barrio’.

De inmediato, sus colegas del arte, David Villanueva y Daniela Sarfati la felicitaron por el mensaje y también lo hicieron los miles de seguidores que tiene en dicha red social.