Magdyel Ugaz es una de las nuevas figuras que se suma al elenco de la teleserie ‘De vuelta al barrio’ con un personaje que tendrá mucho humor, calle y dirá las cosas ‘sin medias tintas’.

Magdyel, has vuelto al barrio...

¡Sí! Estoy tan feliz, es como regresar con tu familia. Estoy agradecida con todas las oportunidades que he tenido en mi carrera, pues estuve conduciendo un programa, fui jurado, pero mi pasión es actuar. Además, volver a trabajar con mis compañeros es regresar al hogar, pues con este equipo he trabajado desde la recordada serie ‘Mil oficios’.

En tus redes vi un TikTok anunciando el regreso de la ‘Teresita’ y en la promoción de la serie dices ‘esta chica baila sola’. Ahora la historia estará ambientada en los 80, ¿tiene algo que ver ‘La Tere’?

Es un personaje con mucho carácter, que no se queda callada,siempre dice lo que piensa. Además, tiene mucho humor y calle, pero no puedo adelantar más. Esta chica va a llegar al barrio y se vienen muchas sorpresas. Me encantó volver y, sobretodo, en un momento distinto para la serie.

La serie ‘De vuelta al barrio’ retomó las grabaciones hace unas semanas y se alista para estrenar su tercera temporada en pocos días.

