La actriz de ‘De vuelta al barrio’, Magdyel Ugaz reveló que las puertas de su corazón están abiertas a la posibilidad de retomar su relación con el actor Laszlo Kovacs, quien fue su pareja en el pasado. Así lo dijo en su cuenta de Instagram donde jugó a Verdadero o falso.

Entre las preguntas curiosas estaba: ¿Dejas abierta la posibilidad de regresar con Lazlo? A lo que de inmediato, Magdyel Ugaz respondió con una gran sonrisa: “Dejo todas las puertas abiertas, ya están abiertas porque lo amo, es mi mejor amigo, mi confidente, es muy especial”.

También dejó en claro que su compañero en la teleserie ‘De vuelta al barrio’, Vasco Rodríguez, es solo su roommate, luego que se especulara sobre una posible relación debido a que los amigos han decido vivir juntos en Punta Hermosa.

“No es mi novio, es mi roommate, está acompañándome por un tiempo hasta que le entreguen su departamento, pero lo quiero muchísimo y es un super roommate”, señaló la actriz de ‘Mariposa negra’.

Confesó que se ha enamorado más de una vez. Incluso señaló que recuerda que en el pasado era muy enamoradiza. Aunque también reconoció que hace mucho tiempo no se enamora. Además, aclaró que no tiene un hombre ideal.

“No tengo y no me provoca tener un hombre ideal, me provoca tener una persona a mi lado imperfectamente perfecta”, dijo la actriz de la desaparecida serie ‘Al fondo hay sitio’.

Magdyel sobre relación con Laslzo Kovacs

Durante una entrevista realizada en enero de este año en ‘Estás en todas’, Magdyel Ugaz reveló que hubo momentos duros con el actor Laslzo Kovacs, incluso señaló que ni se podían ver. Sin embargo con el tiempo su relación se fue convirtiendo en una gran amistad.

“Es especial en mi vida. A mí me encanta siempre compartir mi historia con él porque siento que es un amor que se transformó. Si bien hubo momentos durísimos en los que ni nos podíamos hablar, ni ver porque fuimos pareja y tuvimos crisis y momentos duros”, reveló Magdyel Ugaz en ‘Las esferas de la verdad’.

“Nuestro último año de relación fue el primero de la serie (’Al fondo hay sitio). De allí los casi siete años que siguieron de la serie hemos construido el amor desde otro lugar. Desde la amistad y desde la complicidad. Éramos familia, éramos los Gonzales. Lo que me encanta es como hemos podido avanzar en el tiempo los dos, como hemos podido madura y crecer. Mucha gente dice que no puede ser amiga de sus ex y yo soy amiga de Laszlo”, añadió la actriz de ‘De vuelta al barrio’.

Ugaz contó que incluso cuando ambos tenían pareja seguían manteniendo una buena amistad. Además, añadió que la vida siempre lo unió debido a que viajaban mucho por las giras de la teleserie e incluso en un momento sus personajes llegaron a ser novios.