Magdyel Ugaz se confiesa: "A mí me gustan mayores, como dice la canción" [VIDEO y FOTOS]

El lugar está lleno de gente. Esta casa parece en realidad una mansión, se escuchan ruidos, se ven escaleras, cables, micrófonos y sillones elegantes. La vivienda es un set de grabación y luministas, sonidistas, actores y directores que casi nunca guardan la calma. Hay que grabar escenas, todo debe salir perfecto, eso los hace vivir a ritmo agitado.

Al fondo, en un sofá delgado y cómodo, está Magdyel Ugaz. La protagonista de ‘Colorina’, telenovela que atrapa todas las noches a los peruanos, viste pantalón deportivo, chompa larga y ancha, zapatillas blancas y luce sin maquillaje. Sin embargo, se le ve bella. Más hermosa -diría- que en la ficción. Empezamos a grabar y la iniciamos sin el clásico ¡1, 2, 3... acción!

¿Enamorada?

Hace dos años que no tengo a nadie.



¿Difícil de enamorar?

Mi ritmo de trabajo es complicado.



¿Feliz con tu soledad?

La disfruto.



¿Requisitos para atrapar tu corazón?

No tengo un perfil.



¿De qué edad?

Ja, ja, ja.



¿Y esa sonrisa?

Me gustan mayores, a esos que les llaman señores, como dice la canción.



¿Algo así como ‘40 y 20’?

Hummm, no lo sé.



Christian Meier está libre...

Noooo, ja, ja, ja.



¿Por qué un ‘tío’?

No quisiera estar con alguien menor que yo.



¿Te llevas bien con personas grandes?

Tengo amigos mucho mayores.



¿Qué te puede dar un señor?

Provoca admiración.



¿Tuviste parejas contemporáneas?

A los 24 y 25 años me recuerdo saltando de amores. No me enamoraba de las personas, buscaba enamorarme de mí.



Te seducen los...

Hombres de mirada interesante, que te atrapen y digan algo con los ojos.



¿Y conquistas por el estómago?

No, pero hay otras cosas que puedo compartir con él.



A esta soledad que vives, ¿cómo le sacas provecho?

La paso lindo en casa, leyendo y remodelándola a mi gusto.



¿Otras cosas más?

Pasear con mi perro, estar con mi mamá.



¿Celosa con tu pareja?

Creo en los espacios, extrañarse y verse cuando coincidan los tiempos.



¿Te celaron?

Sí, fue fea la relación en ese sentido.



Un día me dijiste: ‘En el espejo me veo bien mamacita’.

Ahora me siento orgullosa de mí.



No me pareces vanidosa con la ropa.

Compro prendas de 50 o 60 soles.



¿Y zapatillas?

De oferta, que no pasen los 150 soles.



¿Siempre fuiste así?

A veces compraba ropa por llenar vacíos, mi ropero repleto y nunca las usaba.



Cualquiera puede imaginar que andas producida hasta para ir a la esquina.

Por mi trabajo, paso todo el día maquillada, peinada y en tacos. Fuera de eso, quiero estar cómoda.



¿La gente se sorprende?

Algunas personas dicen: ‘Si trabajas en la tele, deberías andar más ‘perica’’.



¿Te pasan cosas raras en la calle?

Una vez me vieron y comentaron: ‘Te pareces a Magdyel Ugaz’.

Es que bajaste de peso y todos te recordamos como ‘La Teresita’.

Ese personaje ayudó para que sepan que las mujeres ‘XL’ tienen corazón y alma maravillosa. Muchos solo miran por afuera y no el interior.



¿Comías a cada rato?

Bastante y poco saludable.



¿Ahora?

Un plato con muchas verduras.



¿Recomiendas algo más?

Coman camote, es muy sano y un buen carbohidrato.



Una anécdota que te haya dejado ‘La Tere’.

Una mujer gordita me comentó: ‘Gracias, a mi esposo le bailo con baby doll y le digo que soy su Teresita’.



¿Sufriste maltrato físico?

Nunca.



¿La sociedad te hace sentir su machismo?

Muchas veces, manejando me han gritado que por ser mujer no lo hago bien.



¿En el censo te definiste...?

Cabeza de familia.



¿Raza?

Mestiza.



Eres de Comas...

Soy chica de cono y me gusta.



¿Es complicado ser mujer?

Todos los días hay noticias de maltrato que desalientan.



¿Si te llaman ‘sexo débil’?

Me genera rechazo.

Magdyel Ugaz llora con primer episodio de Colorina

¿Algo más que te incomode?

Los polos de hombres llevan estampados cosas o frases fuertes, pero para las mujeres hay con muñequitas, princesas.



¿El mensaje es?

Las niñas son frágiles y los hombres salvadores.



¿Has invertido como jefa de hogar?

Me he comprado departamento y auto.



Por el personaje de ‘Colorina’, las meretrices te ven como su ícono.

Conversé con algunas y sus historias me conmovieron. Son mujeres a quienes muchas circunstancias duras de la vida las llevaron a eso y están muy desprotegidas.



¿Una anécdota que te enorgullece?

Hace poco un chico me vio y me comentó que le estaban haciendo sus sesiones de quimioterapia y cuando descansa soy su compañía, porque ve la telenovela. Eso es hermoso.



Gracias por abrir tu alma...

A ustedes, porque ha sido una buena conversación.



(Fernado 'Vocha' Dávila)