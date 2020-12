La actriz de ‘De vuelta al barrio’, Magdyel Ugaz no dejó pasar la oportunidad para celebrar el cumpleaños de su expareja, el actor Laszlo Kovacs a quien le envió un dulce mensaje a través de su cuenta en Instagram.

Magdyel inició su mensaje explicando que pese a que Laszlo fue su pareja en el pasado, hoy lo considera su compañero y mejor amigo.

“Siempre me preguntan, ¿cómo puedes ser amiga tu ex? Pues el Pirulo no es mi EX, es mi compañero, mi mejor amigo, juntos transformamos nuestro amor y lo alimentamos desde un lugar muy genuino ❤Hoy es tu cumple pirulís!!! Y lo celebrooo ❤ Le agradezco tanto al universo que te hayas cruzado en mi camino, fuiste mi amor platónico, fuiste mi novio y hoy eres mi hermano, mi familia, siempre es fácil contigo, siempre aprendo contigo. ¡Te extrañoooo ven pronto¡ @laszloloszla”, escribió Magdyel Ugaz en su red social.

Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs mantuvieron una relación durante las grabaciones de la teleserie ‘Mil oficios’, en la ficción interpretaban a Rodrigo y Mariana quienes también era pareja. Luego grabaron la serie ‘Así es la vida’, donde interpretaron a Milagros y Esteban, donde vuelven a ser pareja.

Pese a que años después la relación terminó ellos mantuvieron una buena relación de amigos que se refleja en el mensaje que hoy Magdyel le escribe a Laszlo en su cumpleaños. Recordemos que también fueron pareja pero solo en la ficción en la exitosa teleserie ‘Al fondo hay sitio’.