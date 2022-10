Magdyel Ugaz es una de las actrices más populares del país por interpretar a Teresita en la teleserie ‘Al fondo hay sitio’. La artista reveló distintos detalles de su vida, previo a su participación en el programa ‘En esta cocina... Mando yo’, en donde estará con Carlos Solano, ‘El Felix’, este domingo 9 de octubre.

Este domingo llegas a la cocina de Ethel y Yaco, ¿cómo la pasaste?

La pasé muy bien, me encanta el programa, la energía que aquí se siente, la química entre Ethel y Yaco, no es casualidad que el programa tenga tantos años al aire.

¿Y qué tal la dupla con “Félix”?

Me encantó cocinar con “Félix”, hicimos un gran equipo en la cocina. Y eso que la cocina y yo tenemos una relación amor odio.

No sabes cocinar...

Digamos que no es mi fuerte, pero, como digo, felizmente que cocinó Carlos, él tiene talento para la cocina, trae sus almuerzos a la grabación.

Cambiando de tema, ¿cómo vas en el amor?

Aunque suene a floro, la verdad es que estoy dedicada a mi trabajo. Estoy sola, pero con las puertas abiertas al amor.

Y ahora que hay muchos matrimonios en la farándula, ¿no te hace ilusión el matrimonio?

La verdad, no pienso en el matrimonio, como no salgo con nadie, sería una loca si pensara en casarme. Por ahora, simplemente no.

La Teresita, de 'Al fondo hay sitio' hará dupla con Carlos Solano, 'El Felix', este domingo en 'En esta cocina... Mando yo'.

TE PUEDE INTERESAR: