Magdyel Ugaz nos habla del amor a los demás y sobre todo a uno mismo | Para Ellas [FOTOS]

Luego de haber sido punto de muchas críticas por su interpretación, la actriz Magdyel Ugaz demuestra que su papel de ‘Colorina’ está acorde con su vitalidad y talento. Siempre sincera, nos respondió rápidamente el siguiente cuestionario.

Para ti el amor es...

Ese impulso maravilloso que le da sentido a todo.



Colorina es...

Una mujer valiente.



¿Prefieres pasión o romance?

Depende.



¿Te acuerdas de tus sueños?

Casi siempre.



Un sueño recurrente...

Volver al colegio.



¿Qué color te gusta?

El turquesa.



¿Cuál fue tu mejor Navidad?

Cuando mi mamá volvió a casa.



Teresita de ‘Al fondo hay sitio’ es...

Mi mejor amiga.

| solo haz lo que tu corazón te diga | #followyourheart #followyourdreams #natural #picoftheday #womanpower Una publicación compartida de Magdyel ugaz (@magdyelugaz) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 6:55 PDT



​¿Cuál es tu mayor orgullo?

Cuando empecé a reconciliarme con mi cuerpo y a aceptarlo.



No te gusta que te regalen...

Rosas rojas ni bombones.



Tu canción preferida...

Muchas de las que me lleven a mi niñez, canciones del recuerdo de Jeanette, Camilo Sesto y Los Iracundos.



¿Qué les dices a las chicas con sobrepeso?

Que son momentos y que nada debe ocultar nuestra alma, esencia y bello corazón.



Lo más rico que has dejado de comer para cuidar tu figura.

Nada, solo dosifico, ya no me desbordo.



Las operaciones estéticas son...

Una alternativa, no una primera opción.

#volviendoalruedo con el #sensei @jesus_angel_lezama_lucas 💪🏻💪🏻💪🏻#womanpower Una publicación compartida de Magdyel ugaz (@magdyelugaz) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 12:37 PDT

La mejor manera de demostrar amor es...

Empezando a amarte a ti misma.



¿Quién es tu persona favorita?

Tengo un puñado de mujeres maravillosas: mi hermana, unas buenas amigas y mi madre.



¿Tienes mascota?

Sí, mi perro Copito.



¿Qué es el matrimonio para ti?

Algo no indispensable.



¿Estás enamorada?

Ahora no.



Si pudieras viajar al pasado, ¿a qué momento regresarías?

Al día de mi nacimiento.



Lo que detestas en algunas personas es...

La doble moral.



Defínete con tres palabras.

Irreverente, niña y fuerte.



Un personaje que te gustaría interpretar.

Muchos, sobre todo mujeres anónimas que buscan ser escuchadas.

Mis chicas ❤️❤️#womanpower #familiadelavida @coutomayraof #monicasanchez #nuestranoche Una publicación compartida de Magdyel ugaz (@magdyelugaz) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 3:14 PDT



