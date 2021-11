Magdyel Ugaz dijo que se sorprendió al enterarse de que ‘Al fondo hay sitio’ regresaría a la pantalla chica el próximo año, y que le encantaría volver a darle vida a la popular ‘Teresita’.

“No sé de dónde salió la noticia, pero me hizo preguntarme si volvería a hacer el personaje. Dije, ¿cómo sería la ‘Teresita’?, ¿habrá logrado sus sueños’?, porque ella quería ser modelo y sigo haciendo preguntas. Mi corazón late a mil, pero también digo cómo sería ‘Al fondo hay sitio’ en este momento, porque ya pasaron cinco años y a mí nadie me ha hecho una propuesta formal”, comentó la actriz.

¿Te gustaría volver a darle vida a la ‘Teresita?

Si hubiese una propuesta me encantaría, pero quiero saber qué es lo que tienen en mente porque estuve muy enamorada de ‘Al fondo hay sitio’.

¿Has hablado con tus excompañeros del tema?

Me encontré ayer con Erick Elera y me dijo ‘qué ha pasado’, conversamos un poco, también está sorprendido.

De otro lado, Magdyel está emocionada porque este 18 de noviembre se estrenará la película ‘Medias hermanas’, que protagoniza al lado de Gianella Neyra y donde ambas son las productoras.

“Estoy muy agradecida y orgullosa, me sentí tan acompañada desde un principio con mi ‘partner’ Gianella, y agradezco a las personas que apostaron en este proyecto. Amo a mi personaje de Marita, la comedia es uno de los géneros que me ha acompañado gran parte de mi carrera y este es un proyecto con una linda historia. Ella es sensible, de corazón noble, insegura y a veces inoportuna”, adelantó la actriz.

‘DOÑA NELLY’

De otro lado, a través de las redes sociales, miles de usuarios y fanáticos de la serie ‘Al fondo hay sitio’, pidieron que la actriz Irma Maury regrese a las pantallas y encarne su popular personaje de ‘doña Nelly’. Como se recuerda, la actriz trabajó en la producción hasta la quinta temporada, pues su personaje falleció y ella aseguró que necesitaba ‘un descanso’.

