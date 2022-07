Magdyel Ugaz recibe a Teresita, personaje que gracias al retorno de “Al fondo hay sitio” retoma tras seis años, con la madurez que significa ser una madre en la ficción, ¿pero en la vida real qué piensa la actriz sobre ser mamá? “El niño que es mi hijo en la ficción es muy especial e inteligente y me encanta, porque me permite jugar y creo que a nosotros, los adultos, eso nos hace bien, agradezco que esa energía esté cerca”, dice la actriz.

“Pero como Magdyel, en lo personal, no he descartado ser mamá, pero tampoco es que lo tengo ahorita como lo primero en mi agenda, no siento que se me presente, estoy soltera, no estoy en una relación. Me pongo a pensar cada vez más sí me provocaría compartir esta experiencia con alguien”.

La actriz admite que la maternidad no es un tema que le preocupe por el momento. “Ser mamá es algo que está instalado en nuestras historias como mujeres, pero yo me pregunto, ¿será que mi pasión tiene que ver más bien con seguir desarrollándome profesionalmente? Converso con amigas sobre el llamado de la maternidad pero yo no lo siento, no es que me proyecte a ser mamá, ahora más que nunca digo que la vida me sorprenda y que pase lo que tenga que pasar, claro, con responsabilidad”.

EN UNA NUEVA PIEL

Magdyel Ugaz revela que cuando le propusieron volver a encarnar a Teresita lo pensó mucho. “No niego que tuve mucho miedo y dudas, pero han pasado seis años y la experiencia me hizo finalmente decidir que podría volver a abrazar a Teresita y siento que la estoy disfrutando más que nunca”, dice la actriz.

Los años han pasado, Teresita es otra mujer y tú debes asumir el rol de otra forma.

Totalmente, yo comencé con la Teresita a los 24 años, estaba creciendo, ya había hecho algunas cosas, pero cuando llegó a mi vida, emocionalmente estaba un poco quebrada y la Teresita también me rescató. Ahora han pasado los años y siento que hoy me permito disfrutar, antes me agobiaba muy rápido, me estresaba por cualquier cosa. Siento que ahora llega en un momento en el que las pausas de mi vida me han hecho llegar al personaje de una forma distinta.

