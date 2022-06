La felicidad de estar con uno mismo es un privilegio que pocos disfrutan. El ser humano suele ser un tipo que se congrega con los de su especie y es lo que se llama vivir en sociedad. Pero existe Magdyel Ugaz, una artista exitosa, de las famosas de la televisión peruana, una actriz de cine y que vive disfrutándose y haciendo planes consigo misma.

Será por ello que su memoria no registra cuándo fue la última vez que sintió ganas de tomar de la mano a una pareja.

Vamos a conocer un poco más a una de las protagonistas de este nuevo estreno del cine peruano llamada ‘Encintados’, donde seguimos dando pasos para conseguir un mundo inclusivo.

Magdyel, ¿te gusta la soledad?

No le huyo, me encanta.

¿Es linda?

Me gusta hacer planes conmigo y la Pandemia me lo alimentó.

¿Lo disfrutas?

Es maravilloso, no me aburro de mí.

MAGDYEL UGAZ: LAS MIL EXCUSAS PARA NO SALIR

¿Qué haces los fines de semana?

Lo paso con mis dos perros.

¿Y si te invitan a salir?

Cancelo planes e invento mil excusas.

¿Duermes?

Veo series.

¿No te ‘pican’ los pies para salir?

Mis amigos saben que deben esperar el viernes para saber si voy o no. A veces sorprendo y aparezco.

¿Y tener una pareja?

No recuerdo la última vez que me he enamorado.

¿Hablas en serio?

Te juro.

¿Nada de nada?

Ni cómo era estar así.

MAGDYEL UGAZ Y EL AMOR

¿Te gustaría sentir el ‘bichito’ del amor?

A veces sí tengo ganas y otras no.

¿Se duerme mejor?

No comparto la cama con nadie, solo con mi púber.

¿Pero no extrañas dormir abrazadita?

Cuando viene el invierno, un mimo, pero solo estás con tu perro.

Has triunfado en todo lo que has hecho, ¿un reto?

Uno de mis grandes sueños es seguir aceptándome, tratándome con compasión, quererme.

¿En serio?

A veces de la boca para afuera, decimos muchas cosas, pero somos muy duros con nosotros mismos.

¿Por qué?

La sociedad vive exigiéndonos constantemente.

Muchas no saben nada de eso qué te toca vivir

Una amiga alguna vez e dijo: ‘Tú tienes la vida que yo quisiera para mí’ y quizá no sabe las heridas que he tenido.

¿Son muchas?

Hablo en mi terapia de la sensación de vacío que me embarga, de cosas que imaginé que iban a ser de una manera y no son.

¿Otro momento?

El tema corporal me marcó la vida.

¿Fue un momento muy complicado?

Si me hubiera dejado arrastrar por mis fantasmas, hubiera tenido problemas alimenticios muy terribles y no deje que sean más grandes que yo, como en un momento si lo fue.

¿Te sentiste marginada por estar subida de peso?

Claro que sí.

El país te quería

Por un lado, la gente amaba a Teresita, pero por otro lado estaba Magdyel.

¿Se burlaban?

Hacían comentarios que se pasaban de la raya. Cuando salimos del molde te dicen cosas hirientes.

¿Te da miedo engordar?

No. Temo tener una desconexión con mi cuerpo.

Explícalo

Volver a un lugar donde mi cuerpo no era importante, sino solo una cosa física. No darle el valor, saber qué me acompaña a todos lados y es mi motor.

MAGDYEL UGAZ: SU EDAD Y LA VEJEZ

¿Tienes miedo a la vejez?

Envejecer no me da temor.

¿Está en tus planes ser madre?

No me desespera. Lo que me da miedo que salga la Magdyel autodestructiva.

¿Y así de dura eres con tu pareja?

Un poco fría.

¿Vives en dieta constante?

Esa palabra ya no existe para mí porque me causa ansiedad.

¿Ahora cómo te mides con las comidas?

Disfruto elegir las que sean ricas, pero sanas. No porque me tenga que bajar de peso, sino porque me llena de energía.

Todos creemos que un actor, en su vida cotidiana, puede aparentar lo que no es con facilidad

Soy mala actuando en la vida real.

Difícil de creer

Cuando miento los cachetes se me ponen rojos.

¿Te delatas sola?

Evidencio que no estoy diciendo la verdad.

MAGDYEL UGAZ EN EL PARQUE UNIVERSITARIO

¿Qué es lo realmente importante?

Ser fiel a uno.

¿Eso significa?

Que por pertenecer a la sociedad y agradar, dejar de ser nosotros mismos.

¿El arte por qué lugares te llevó?

He hecho funciones en el ‘Parque universitario’.

¿En serio?

He pasado el gorro.

¿Cuánto sacabas?

Me caían 5 ‘lucas’ y era un golazo.

¿Tanto así?

Era la maravilla de regalarle teatro al público de la calle.

¿Estamos cambiando como sociedad?

Es lo que esperamos.

Una película como ‘Encintados’ demuestra que sí

En algo que coincidíamos es que, a pasos bastante lentos, se está formando un cambio.

¿Cuál es lo mejor de esta película?

Que muestra la diversidad en el amor y la familia.

¿Disfrutaste representar el papel?

Me he sentido muy bien y con mucha responsabilidad.

¿A qué apunta la cinta?

Puede despertar muchas cosas. El fin es poder mover y hablar del tema. Las cosas no son como lo aprendimos.

MAGDYEL UGAZ EN ‘ENCINTADOS’

Nos formaron diciendo que el amor todo lo puede

Crecemos con mandatos como amarnos los unos a los otros, pero si es de 2 chicas del mismo género, se olvida de todo eso.

Entonces vamos a verla con toda la expectativa posible

Si, la invitación al público para que diga presente en las funciones.

Es el momento que digas lo que sientes a manera de despedida

Me siento agradecida de la vida que tengo, de lo que puedo hacer y hago. Y de la oportunidad que me he dado yo como persona.