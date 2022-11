Magdyel Ugaz, la tan querida Teresita de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pasa por un difícil momento de su vida tras haber sido diagnosticada con la enfermedad de endometriosis. La actriz reveló que ha sido operada y que por eso no ha aparecido en los últimos días en la tan exitosa serie de América Televisión.

En declaraciones de ‘América Hoy’, Madyel reveló que demoró en identificar la enfermedad, puesto que confundía los cólicos menstruales con la endometriosis. Precisó que no hizo caso y que continuó con su rutina diaria en medio de la actuación.

“ La enfermedad demoró en ser diagnosticada como 8 años, digamos que los dolores menstruales o fuera de tu ciclo se ha normalizado y lo doloroso que es con tu vida , no poder pararte, no poder hacer tu trabajo. Las mujeres hemos seguido con nuestra vida, yo he vivido con estos dolores años de años, me has visto haciendo series”, dijo.

Incluso, la actriz exhortó a las mujeres a que se hagan un chequeo tras precisar que algunas hasta han quedado infértiles debido a la enfermedad.

“ Muchas veces mientras hacía escenas aquí tenía dolores y la barriga se me hinchaba como una pelota y no solamente me cambiaba físicamente el cuerpo, sino el estado de ánimo, de repente sentir que me movilizaba hormonalmente y me ponía triste. He escuchado testimonios de chicas que a los 20 años les ha quitado el útero porque digamos que la endometriosis puede en algunos casos a no tener fertilidad, pero en algunos casos no”, acotó.

Magdyel Ugaz sufre de endometriosis

MAGDYEL VUELVE A GRABAR SERIE TRAS OPERACIÓN

Madgyel volvió a grabar la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ luego que su personaje Teresita decidiera viajar con su hijo y visitar a sus familiares para despejar su mente, ante la tristeza que tenía por su trabajo.

“El día de mi operación sí estaba muy nerviosa, tenía el acompañamiento de mi familia, amigos, pero uno al final no sabe lo que puede pasar en la operación porque la operación es como la última instancia ya cuando los dolores y cuando la calidad de vida se desgasta ”, agregó.