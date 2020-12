DE VACACIONES. Magdyel Ugaz se olvida del estrés en playas. La actriz quien interpreta a Susana Chafloque en la serie De Vuelta al Barrio le muestra a sus seguidores como celebra su descanso de los proyectos televisivos.

En el video, Magdyel Ugaz aparece con una ropa de baño negra bailando la canción Bebé de Camilo y El Alfa. La grabación dura menos de un minuto, sin embargo, es suficiente para que la actriz dejé contentos a sus seguidores, quienes afirman que tiene una energía muy linda.

“He visto muchas personas bailando está canción, la mayoría en parejas pero sin duda alguna esta es la mejor versión que he visto hasta ahora. Además de regia, se te ve linda y dulce”, comentan los seguidores de Magdyel Ugaz.

Durante este año, Magdyel Ugaz también ha hablado muchísimo sobre el amor propio y lo importante que es para sentirse bien con uno mismo. En una publicación de Instagram, la actriz le dedica unas palabras a su cuerpo.

“Tú siempre has sido suficiente, aunque muchas veces no lo quise ver. No tienes que parecerte a los demás, te abrazo y te acepto como eres. Tu valor no lo mide una balanza, ni las tallas, ni las curvas, ni tus marcas. Te prometo cada día cuidarte mucho, porque me importas. Gracias por ser mi hogar. Con amor, yo”, escribe Magdyel Ugaz.