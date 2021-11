¿SE HIZO ARREGLITO? Magdyel Ugaz llamó la atención de sus seguidores de TikTok al publicar un video donde se muestra con un rotundo cambio en su rostro. Sus fanáticos no dejaron pasar el detalle y se lo hicieron notar en los comentarios.

Fue la cuenta de Instarándula la que se encargó de compartir el clip, donde la actriz expone su cara cerca a la cámara. “¿Magdyel Ugaz se hizo un arreglito o la gente en TikTok ya alucina?”, se preguntó el popular Samuel Suárez.

Asimismo, compartió los mensajes que le dejaron sus seguidores. “Se le pasó la mano en su nariz”, “¿acaso se hizo algo en la nariz?”, “pensé que era la única que se había dado cuenta de su nariz”, “Ay noo, mucho te la levantaron”, “Qué le pasó a tu nariz”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

MAGDYEL QUIERE SER LA TERESITA DE NUEVO

Magdyel Ugaz dijo que se sorprendió al enterarse de que ‘Al fondo hay sitio’ regresaría a la pantalla chica el próximo año, y que le encantaría volver a darle vida a la popular ‘Teresita’.

“No sé de dónde salió la noticia, pero me hizo preguntarme si volvería a hacer el personaje. Dije, ¿cómo sería la ‘Teresita’?, ¿habrá logrado sus sueños’?, porque ella quería ser modelo y sigo haciendo preguntas. Mi corazón late a mil, pero también digo cómo sería ‘Al fondo hay sitio’ en este momento, porque ya pasaron cinco años y a mí nadie me ha hecho una propuesta formal”, comentó la actriz.

¿Te gustaría volver a darle vida a la ‘Teresita?

Si hubiese una propuesta me encantaría, pero quiero saber qué es lo que tienen en mente porque estuve muy enamorada de ‘Al fondo hay sitio’.

¿Has hablado con tus excompañeros del tema?

Me encontré ayer con Erick Elera y me dijo ‘qué ha pasado’, conversamos un poco, también está sorprendido.

De otro lado, Magdyel está emocionada porque este 18 de noviembre se estrenará la película ‘Medias hermanas’, que protagoniza al lado de Gianella Neyra y donde ambas son las productoras.

“Estoy muy agradecida y orgullosa, me sentí tan acompañada desde un principio con mi ‘partner’ Gianella, y agradezco a las personas que apostaron en este proyecto. Amo a mi personaje de Marita, la comedia es uno de los géneros que me ha acompañado gran parte de mi carrera y este es un proyecto con una linda historia. Ella es sensible, de corazón noble, insegura y a veces inoportuna”, adelantó la actriz.

