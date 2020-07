La actriz Magdyel Ugaz cumplió ayer 36 años y tomó una importante decisión, congelar sus óvulos para ser madre en el futuro.

Este martes, Ugaz se levantó muy temprano y se dirigió a una clínica local para someterse a este procedimiento acompañada de una amiga. Así lo explicó en un largo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde recalcó sus deseos de ser madre pero sin apuros.

“Aprendí que los tiempos que ponía la sociedad, eran los tiempos que tenía cumplir y si eso no pasaba sentía que fracasaba. Hoy, a mis 36 años (recién cumplidos). He decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás, cumplir estándares y expectativas como mujer en esta sociedad es agotador, mucho más, cuando aparecen esas preguntas ¿cuándo te vas casar? ¿Cuándo vas tener hijos? CUIDADO QUE SE TE PASA EL TREN, desde ese lugar no había espacio, para mirar que REALMENTE QUIERO YO PARA MI y de repente apareció la pregunta, ¿quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije SÍ, pero no quiero correr, ya no quiero correr más”, escribió Magdyel Ugaz en su red social.

“Hoy en mi presente no lo veo, pero que podía hacer yo, para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones y fue ahí que decidí congelar mis óvulos, cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre MÍ y sobre mi cuerpo. Agradezco a la clínica @clinicainmater por haberme acompañado en este proceso con tanto amor, con tanto cuidado, a mi doctor @doctorescuderoErnesto , por la dedicación, el profesionalismo, la buena energía! Ahora si bienvenidos 36!! Podemos bailar a nuestro propio ritmo”, añadió la actriz.

De inmediato, sus seguidores la felicitaron. La surfista, Sofía Mulanovich aplaudió su decisión. Al igual, que la conductora de televisión Ethel Pozo, el productor Choca Mandros, la modelo Karen Schwarz, el artista Benjamin Amadeo, el actor Coco Maggio, y el actor y conductor de televisión Óscar López Arias.

MAGDYEL CONGELÓ SUS ÓVULOS