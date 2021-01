La actriz de ‘De vuelta al barrio’, Magdyel Ugaz contó sobre la buena relación que mantiene con su expareja, Laszlo Kovacs. Ella aseguró que el amor de pareja se transformó en amistad y complicidad.

Así lo señaló Magdyel para el programa sabatino ‘Estás en todas’ donde participó en la secuencia ‘Las esferas de la verdad’ donde declaró que sí se puede ser amiga de un ex.

“Es especial en mi vida. A mí me encanta siempre compartir mi historia con él porque siento que es un amor que se transformó. Si bien hubo momentos durísimos en los que ni nos podíamos hablar, ni ver porque fuimos pareja y tuvimos crisis y momento duros”, reveló Magdyel Ugaz.

ZONA POPULAR | Magdyel Ugaz sobre su expareja Laszlo Kovacs

“Nuestro último año de relación fue el primero de la serie (‘Al fondo hay sitio). De allí los casi siete años que siguieron de la serie hemos construido el amor desde otro lugar. Desde la amistad y desde la complicidad. Éramos familia, éramos los Gonzales. Lo que me encanta es como hemos podido avanzar en el tiempo los dos, como hemos podido madura y crecer. Mucha gente dice que no puede ser amiga de sus ex y yo soy amiga de Laszlo”, añadió la actriz de ‘De vuelta al barrio’.

Ugaz contó que incluso cuando ambos tenían pareja seguían manteniendo una buena amistad. Además, añadió que la vida siempre lo unió debido a que viajaban mucho por las giras de la teleserie e incluso en un momento sus personajes llegaron a ser novios.