La ausencia de Teresita en “Al fondo hay sitio” durante varias semanas, generó como era previsible, una serie de comentarios que especulaban sobre la razón de ese inesperado alejamiento. Magdyel Ugaz, actriz que da vida al personaje, lejos de la ficción, cuenta el origen de su inesperada pausa en la trama; razones de salud la obligaron a tomarse un tiempo que fue vital para ella.

LEE MÁS

Teresita con Don Gilberto provocan ‘lágrimas’ de los usuarios con emotivo spot: “Lloré con el comercial”

“Sufro de endometriosis y porque no tenía un diagnóstico que me dijera lo importante que era operarme, no lo había contemplado. Con los dolores que se intensificaban y con un personaje como Teresita que usa mucho su cuerpo, yo sentía que este no me acompañaba como normalmente lo hace y era muy frustrante. Encontré a una nueva especialista, una doctora con la que empezamos a hacer un tratamiento y como no resultaba, decidimos que había que operar”, cuenta la artista.

Hay problemas de salud que a veces uno no enfrenta y va dejando pasar... Sí, es muy loco todo esto, siento que cuando se trata de uno lo deja pasar, mientras que a los demás les recomendamos que deben ir a sus chequeos. Ahora estoy con un especialista en endometriosis porque me interesaba entrar más en el tema, esta es una enfermedad que me va a acompañar, se puede controlar y trataré de hacerlo lo más llevadera posible.

Como figura pública es importante usar tu posición para informar a la gente.

Tengo una comunidad súper grande en TikTok y en Instagram, y muchas veces hago contenido en las redes de distintos temas, pero de repente les doy mi testimonio y les cuento cómo he vivido esa enfermedad y me doy cuenta de que hay muchas mujeres que están sufriendo lo mismo que yo. Es gratificante sentir que las ayudo a que tomen la decisión de ir al médico para descartar si los dolores que tienen solo son menstruales.

Dolor que muchas veces el artista esconde a su público. Eso es muy fuerte, la gente te ve en sus casas como personaje y muchas veces espera que uno esté en personaje fuera de los sets de televisión. He vivido episodios de crisis de endometriosis con el dolor y son circunstancias en lo que estás muy vulnerable, emocionalmente movida y el público al verte pueden hacerse una idea equivocada de ti.

Actriz afirma que en la vida real no se parece mucho a Teresita.

EL PERSONAJE

Los artistas son seres humanos finalmente. Es importante humanizar a las personas no solamente actores sino en todas las carreras, los que nos dedicamos al arte, somos personas con crisis, enfermedad, y claro tenemos ese talento que nos ha llevado a ese lugar, pero es importante recordar que somos seres humanos.

¿ Cómo has manejado tu relación con el público? He aprendido con los años, yo empecé a trabajar en esto muy jovencita, que el público no se acerca a ti para molestarte, uno lo va entendiendo y manejando.

Muchos pueden pensar que en la vida real eres como Teresita.

Me imagino que la gente espera que llegue a las fiestas y me ponga a bailar, y yo soy realmente un poco tímida, con los años me he vuelto más introvertida, me gusta mucho mi soledad. Claro que me encanta ir a mi trabajo, actuar, pero no me gusta mucho ir a lugares públicos, me encanta el silencio y estar en casa. No tiene nada que ver con la imagen del personaje.

Ya que Al fondo hay Sitio demostró gozar de buena salud en su regreso, ¿seguirás con Teresita?

Estoy agradecida como el público nos ha reafirmado tanto amor, para nosotros ha sido maravilloso y yo no me voy a cansar de decir que a mí el trabajo me cura, me sana, porque me saca mucho de las cosas que están en mi cabeza. Adoro estar con los González, me encantan las historias que le ponen a la Tere, me encanta entender un personaje que me lleva a muchos lugares que siento que me hacen bien.

TE PUEDE INTERESAR

Magdyel Ugaz: “Estoy sola, pero no le cierro las puertas al amor”

Magdyel Ugaz: “No he descartado ser mamá, pero tampoco lo tengo ahora como una prioridad”

“Al fondo hay sitio”: ¿Quién fue la mujer que respaldó a ‘Teresita’ cuando se quedó sin trabajo?