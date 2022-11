Magdyel Ugaz regresó a los sets de grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’, por lo que muy pronto el querido personaje de ‘Teresita’ volverá a las TV. La actriz se ausentó aproximadamente 15 días para ser sometida a una operación por endometriosis.

En América Hoy, se anunció que Magdyel Ugaz ya se encuentra grabando sus escenas en Pachacamac, donde conversó brevemente con las cámaras del espacio matinal y reveló que vivió varios años con la enfermedad.

“ La enfermedad demoró en ser diagnosticada como 8 años, digamos que los dolores menstruales o fuera de tu ciclo se ha normalizado y lo doloroso que es con tu vida , no poder pararte, no poder hacer tu trabajo. Las mujeres hemos seguido con nuestra vida, yo he vivido con estos dolores años de años, me has visto haciendo series”, dijo.

Magdyel Ugaz sufre de endometriosis

¿Qué dijo Magdyel Ugaz tras ser operada por endometriosis?

La artista confesó que incluso tenía que grabar escenas sufriendo por el dolor debido a su estado, lo que provocaba un daño físico y mental.

“ Muchas veces mientras hacía escenas aquí tenía dolores y la barriga se me hinchaba como una pelota y no solamente me cambiaba físicamente el cuerpo, sino el estado de ánimo, de repente sentir que me movilizaba hormonalmente y me ponía triste. He escuchado testimonios de chicas que a los 20 años les ha quitado el útero porque digamos que la endometriosis puede en algunos casos a no tener fertilidad, pero en algunos casos no”, manifestó.

