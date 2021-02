EXPERIENCIA INCÓMODA. El reto “mi experiencia incómoda con un famoso” continúa dando que hablar en Tik Tok. Al igual que Gian Marco, Magdyel Ugaz es blanco de críticas en la mencionada red social, donde la califican de soberbia.

En un Tik Tok, una joven cuenta su experiencia con los actores de la conocida serie Al Fondo Hay Sitio. El hecho habría sucedido en 2010 cuando la tik toker trabajaba en el Boulevard de Asia. “Ojo que es mi experiencia, tal vez fue un mal día, pero para mí fue cero puntos”, se escucha en la grabación.

En ese año, según el testimonio, los actores fueron a grabar escenas al balneario. Ella y un par de amigas se acercaron para tomarse fotos con las celebridades. La joven cuenta que todos accedieron de muy buen ánimo excepto Magdyel Ugaz.

Magdyel Ugaz: En Tik Tok aparecen testimonios que la califican de soberbia-TROME

“Con mis amigas fuimos a chismosear, los actores estaban en su hora de esparicimiento. Les pedimos fotos a todos y ellos accedían super lindo. Todo bacán, así no fue con Magdyel Ugaz. Ella se porto de manera pedante y se puso rígida en las fotos”, comenta. La joven muestra fotos para darle veracidad a su testimonio.

Otra de las experiencias desagradables que habría hecho pasar la actriz a una de sus seguidoras se produjo en un restaurante. Una joven, que trabajaba como recepcionista del establecimiento, cuenta que Magdyel Ugaz se portó de manera soberbia con ella.

“La saludé y le pregunté donde deseaba que coloque su arreglo floral. Ella no me saludó y me dijo “ponlo donde quieras, no me interesa”. Luego se fue con sus amigos a continuar aparentando que es una persona amable”, indica.

