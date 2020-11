Figuras de espectáculos como Magdyel Ugaz y Almendra Gomelsky enviaron contundentes mensajes de reflexión por Día Internacional contra la Violencia de Género a través de sus redes sociales en apoyo a todas las mujeres que han sufrido de maltrato físico o psicológico en el Perú.

Ambas no dejaron pasar por alto esta fecha e hicieron escuchar su voz en esta jornada de lucha. Mientras Magdyel se refirió a las mujeres que han desaparecido víctimas de la violencia, Almendra Gomelsky alertó a las mujeres a estar atentas antes comportamientos violentos y machistas.

“Hoy, 25 de Nov, es un día para reflexionar, para reconocer que debemos tomar acción, es un día para invitar a tod@s a que podamos trabajar en la no violencia contra la mujer. Porque no solo nos compete a nosotras, sino también a toda la sociedad. Esto nos involucra a tod@s nosotr@s. De una u otra manera, tod@s podemos ser parte del cambio. No tengas miedo de verbalizar, de pedir ayuda a tus amigos o familia. Les dejo con este hermoso poema de @miguelgane ‘Se Llamaba Mujer’, gracias por acompañarnos desde tu tribuna ❤ eres puro talento #diainternacionaldelaeliminaciondelaviolenciacontralamujer”, escribió Magdyel Ugaz en su cuenta de Instagram.

“Estemos siempre atentas a esas señales que la vida nos manda. 💜Si esto pasa en tu relación, no es amor. Es violencia. Mañana es el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ❤, deseemos con todo el corazón que la violencia disminuya y se elimine del todo. Mientras tanto, ayudemos a nuestras amigas que no están solas. Cuentan con nosotras siempre. #violenciacontralamujer #violenciapsicologica #violencia”, escribió la exdalina en su cuenta de Instagram.

Otras figuras también se pronunciaron

Pero ellas no fueron las únicas figuras del arte quienes se pronunciaron por este día también lo hizo la actriz Maria Victoria Santana Diaz, Katia Condos y Alexandra Fuller, las dos últimas actrices personificaron a una madre y una hija respectivamente que sufrió de violencia sexual. Condos aseguró que las mujeres que han pasado por esto “no están solas” y les recomendó que buscar ayuda.

“Para sanar, para ayudar a prevenir, para llenarnos de valentía entre nosotras. Por un mundo en donde todos aportemos a evitar situaciones de violencia, a evidenciarlas y no normalizarlas”, escribió Alexandra Fuller.

Del mismo modo lo hizo, Nataniel Sánchez quien protagonizó un crudo, pero real caso de violencia contra la mujer a través de un video que publicó en Instagram

“Muchas veces normalizamos comportamientos de violencia justificándolos con amor... ¡Ay que lindo, está celoso, entonces me quiere! ¡Eres mía y de nadie más! ¡Te controlo porque te quiero cuidar! ¡Te pegué porque me hiciste enojar! ¡Me trata mal, pero yo lo voy a cambiar! ¡A mi novio no le gusta que tenga amigos hombres! ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho estas frases?”, fue parte de su mensaje.