Magdyel Ugaz y Gianella Neyra, protagonistas y productoras de “Medias Hermanas”, consideran que la película que se estrena este 18 de noviembre en las salas de todo el Perú, las puso a prueba, ya que cada día de rodaje era un reto nuevo pero también una nueva oportunidad para lograr algo que definitivamente les cambió la vida. La película es dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Tondero.

“Medias Hermanas me sacó de mi zona de confort y me puso en una posición totalmente nueva que es estar detrás de cámaras. Me hizo ver y ser parte del proceso de creación de una ficción, me dio la gran responsabilidad de tomar decisiones que afectaban directamente el curso de la película, me ha retado de muchas maneras, me hizo mirar y descubrir capacidades que no imaginaba que tenía. Me hace sentir muy orgullosa de mí, aunque por momentos también sentí mucho miedo pero eso me gusta porque me hace sentir viva” señala Magdyel Ugaz.

“Medias Hermanas” se grabó los primeros meses de este año cumpliendo con todos los protocolos donde la seguridad y salud de todos fue la principal prioridad. Junto al elenco femenino participa también el actor chileno Tiago Correa, conocido por participaciones en la tercera temporada de “La Casa de las Flores” y “La Reina del Sur 2″ junto al genial Leonardo Torres Vilar y los jóvenes talentos Nacho Di Marco, Thiago Vernal y Miguel Dávalos.

“Esta es la oportunidad de seguir contando historias, de encontrar espacios nuestros, de generar oportunidades más allá de las circunstancias para todos. Como actriz, como mujer, como loca emprendedora que soy. Estoy más que feliz con esta aventura y hacerlo con este grupo de talentosos, profesionales y personas hermosas. Qué más se puede pedir. Vamos por más” afirma Gianella Neyra.

LA HISTORIA

“Medias Hermanas” es una historia que relata las divertidas anécdotas, aventuras y enredos de dos hermanas de padre, Victoria (Gianella Neyra) y Marita (Magdyel Ugaz) quienes se ven obligadas por las circunstancias a convivir juntas todo un verano en su casa de playa. Historia que fue entregada a la directora Ani Alva Helfer quien supo sumarle su experiencia para crear una película divertida, pero con un mensaje importante que toda la familia va a disfrutar.

