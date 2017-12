Mailyn Otero se luce con su hermana menor y sorprende a todos [VIDEO y FOTOS]

La chica reality Mailyn Otero publicó fotos de su celebración por Navidad en la red social Instagram. Las imágenes se viralizaron debido a la presencia de la hermana menor de la bailarina cubana en estas.



Mailyn Otero publicó una foto con su hermana menor en Instagram y los piropos no tardaron en llegar. Diferentes usuarios de redes sociales elogiaron la belleza de la hermanita de la bailarina cubana, la publicación alcanzó rápidamente los 3,015 likes.



En la imagen se refleja la confianza que se tienen las hermanas. La joven se apoya en el hombre de Mailyn Otero. "Mi hermanita me obliga a tomar chocolate y yo quiero vino jaaaaaa", escribió la bailarina cubana en Instagram.



Mailyn Otero se relaja con su familia tras los duros momentos que paso este año en Combate. El final de temporada tuvo momentos muy duros para la cubana, quien se mostró muy dolida por su eliminación.



"Me siento muy mal considero que esto no tenía que haberme pasado a mí. Me esforcé muchísimo, me parece una burla todo esto que está sucediendo", dijo Mailyn Otero el día de su eliminación en el reality Combate.

