Maite Perroni: "También hay hombres que son víctimas de maltrato y deben denunciarlo" | VIDEO

12 años pasaron desde la última vez que Maite Perroni subió a un escenario en Perú para cantar a sus fans. Aquella vez, formaba parte del grupo RBD y hoy, tras protagonizar telenovelas en México y lanzar hits que acumulan millones de visitas en YouTube , vuelve como solista con nuevos proyectos.

Maite Perroni saltó a la fama en el 2004 con su personaje de 'Lupita' en la telenovela Rebelde, remake de su similar argentina 'Rebelde Way'.Desde allí, su carrera fue en ascenso.

Envuelta ahora en la música urbana, tras su paso por el pop y la bachata, Maite Perroni llega a Lima para brindar dos presentaciones: el sábado 7 de julio en XBio y el domingo 8, en el Centro de Convenciones Bolívar.

En entrevista con Trome, Maite Perroni opinó acerca de la problemática que afronta nuestro país al registrarse indignantes casos de violencia con mayor frecuencia. La cantante pidió respeto para todos, en general, sin importar el género.

"Es muy importante el poder levantar la voz, el poder hacer una denuncia ante una situación así. El que se tome en cuenta la voz de una mujer o de un hombre que sea víctima de una situación de acoso, de abuso. No se vale, no podemos permitir que exista eso", indicó Perroni.

"Es una responsabilidad muy grande el hacer conciencia a nuestros niños en la formación, en los valores, en la educación. Aprendamos a respetarnos como individuos y seres humanos", agregó.

"No es una cuestión solo de género, no solamente a favor de las mujeres, también hay hombres que son víctimas de situaciones así. Tanto hombres como mujeres merecemos respeto, siempre ", puntualizó .

Finalmente, Maite Perroni volvió a hacer referencia al tan 'esperado' y 'lejano' reencuentro de RBD con el que sueñan miles de fanáticos en el mundo.

"No está en los planes, por lo pronto, y creo que será complicado lograrlo. No sé, uno nunca puedo decir que no, pero tampoco decir algo que no sabemos que pase", precisó.

EL DATO: 'Papá a toda madre', 'La gata', 'Mi pecado' y 'Cuidado con el ángel' son algunas de las producciones mexicanas que contaron con el sello de Maite Perroni.

