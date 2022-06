¡PASA PÁGINA! Majo Parodi dejó de lado la ola de críticas que recibió por raparle la cabeza a su bebé y apareció en Instagram para mostrar una foto de su pequeña, con el mensaje: “Hola, mundo”.

La influencer dejó en evidencia que su hermano Patricio Parodi es un tío chocho, ya que no duda en cargar a la recién nacida e incluso le da de comer con un biberón. “Alguien vino a visitarla”, dijo

En sus redes, el ‘Pato’ también compartió videos con su sobrina. “Cosita más rica, cómo duerme”, escribió.

Pato Parodi y su sobrina

Majo Parodi ante críticas por rapar a su bebé: “Lo hice porque quise”

Recientemente, Majo Parodi se pronunció ante los cuestionamientos sobre el por qué rapó su bebé, nacida hace algunos días.

“De verdad no me digan nada del corte de pelo, solo queríamos hacerlo y ya no hay otra explicación (…) Me han estado preguntando bastante el ¿por qué le rapé el pelo a la bebé? Porque quise no hay otra explicación”, señaló.

