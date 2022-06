¡UY! Majo Parodi se pronunció ante los cuestionamientos sobre el por qué rapó su bebé, nacida hace algunos días. La ola de críticas inició luego que la hermana de Patricio Parodi publicó fotos de su pequeña sin nada de cabello.

“¿Por qué la pelaste? Estaba hermosa con su pelito negro”; “Pobrecita tienes que amarla como vino al mundo por qué tuviste que cortarle todo su cabellito tan pequeñito”, fueron algunos de los comentarios.

Debido a que fue más de una crítica, Majo Parodi decidió responder en Instagram para dar por terminada la polémica.

“De verdad no me digan nada del corte de pelo, solo queríamos hacerlo y ya no hay otra explicación (…) Me han estado preguntando bastante el ¿por qué le rapé el pelo a la bebé? Porque quise no hay otra explicación ”, señaló.

Majo Parodi recibió críticas por rapar a su bebé, pero ella se ‘achora’ (Video: Willax)

Majo Parodi sobre darle pecho a su bebé: “No pensé que doliera tanto”

La hermana de ‘Pato’ Parodi confirmó que decidió ya no darle pecho a su bebé porque le provocó heridas. “Al comienzo a la gorda sí la ponía en mi pecho, pero me comenzó a hacer heridas, entonces al final solamente me extraía la leche y se la daba. Entonces dejé de darle pecho porque, o sea, tenía heridas”, explicó.

“No pensé que doliera tanto, pero es un proceso, al final ella se adapta a mí y tiene que aprender y yo me adapto a ella”, manifestó la influencer.

