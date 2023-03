La conductora de ‘Arriba mi gente’, Maju Mantilla, apoyó a la colombiana Shakira, quien en una reciente entrevista señaló que no necesita de ningún hombre para salir adelante junto a sus pequeños hijos.

“Estoy de acuerdo con Shakira... una mujer no necesita de un hombre para ser feliz ni poder salir adelante. Es cierto que cuando tienes un matrimonio tienes la idea de que va a ser para toda la vida, pues para eso te casas... pero nadie necesita de un hombre para realizarse”, dijo la reina de belleza en ‘Arriba mi gente’.

Luego, Maju enfatizó que el tiempo ayuda a perdonar, pero no siempre a olvidar.

“El tiempo ayuda a perdonar pero no sé si a olvidar. Una cosa es que te cuenten la historia y otra distinta es vivir la historia, experimentar todos esos procesos de la ruptura, de infidelidad y que nos ha contado en sus canciones”, añadió.

Sin embargo, dice que ha vio a una Shakira fuerte, con las ideas claras y que cada prueba en la vida siempre enseña algo.

“Desde pequeña la hemos visto que quería ser artista, ser una grande y la vida te pone pruebas, te enseña algo. Lo que está viviendo ahora es una prueba dura para ella, para su familia, pues están dos niños de por medio, ha sido devastador. Pero ella dice que es una leona y que puede salir adelante, está decidida”, comentó Maju Mantilla.

SANTI FELIZ CON MAJU

Santi Lesmes dijo que está feliz de trabajar con Maju Mantilla en ‘Arriba mi gente’, en Latina.

Comencé a trabajar en televisión junto a Maju en el programa ‘Al aire’ y seguimos llevando entretenimiento, junto a ella es un placer y honor. Maju es la persona perfecta como complemento para mí, nos conocemos y manejamos el mismo código con solo mirarnos. Estoy realmente feliz”, sostuvo el conductor.

¿El rating subió con la llegada de Maju?

No me gusta hablar de cifras, lo importante es llevar propuestas a la audiencia y que estén contentos. No hay ningún programa tan completo como ‘Arriba mi gente’.

MAJU LE GANÓ A ETHEL EN EL RATING

El pasado jueves 2 de enero, Maju Mantilla no pasó desapercibida en su debut como la nueva conductora de “Arriba mi gente”, programa que se emite por la señal de Latina Televisión.

La presentación de la exMiss Mundo ayudó a que el matutino de Latina supere el rating a “América Hoy”, conducido por Ethel Pozo, según informó Samuel Suárez a través del portal Instarándula.

En la grafica que ‘Samu’ compartió de la página ‘Rating Show Perú’ se observa que “Arriba mi gente” logró colocarse arriba del magazine de América TV en varios momentos de la mañana.

