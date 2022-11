Ya lo tenía decidido. Maju Mantilla confesó que antes que ‘En Boca de Todos’ salga del aire, ya había tomado la decisión de renunciar un año antes. Sin embargo, continuó como conductora del magazine después de llegar a un acuerdo con la producción.

La ex reina de belleza indicó que ya no deseaba ser parte del espacio televisivo debido a que quería centrarse en otros proyectos en su carrera. Además, comentó que ya estaba un poco abrumada de ser presentadora de televisión durante 10 años.

“Yo había tomado la decisión, hace un año, de que este sea mi último año. Yo lo sentí cargado por todo lo que se venía desde atrás, de todo lo que había vivido y pasado. Dije ‘bueno, fue un momento bonito de mi vida, pero creo que hay otras cosas que tienen que avanzar, tengo que soltar ciertas cosas para seguir avanzando’. Entonces, sentí que está bien que haya acabado”, expresó al programa de YouTube ‘¿Y ahora qué?’.

Maju Mantilla desea tener un tercer hijo tras salir de la TV

La modelo también fue consultada por el popular ‘Chino’ si en sus planes estaba el de convertirse en madre nuevamente. “Majito… chisme, verdad o mentira. ¿Quieres agrandar la familia?”, preguntó el reportero.

Mantilla se sinceró y reconoció que sí desea tener un hijo más, pero dijo que aún no tiene una decisión tomada.

“No es chisme, no es mentira, es verdad. Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí es mi deseo, si quisiera tener un tercero porque siempre quise, pero no sé”, puntualizó la figura de televisión, causando el asombro en los reporteros.

