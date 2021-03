ROMPE SU SILENCIO. Maju Mantilla usó sus redes sociales para pronunciarse luego de dar positivo a Covid-19, al igual que su compañera de En Boca de Todos, Tula Rodríguez. La conductora agradeció por las muestras de preocupación de sus fanáticos.

“Quiero darles las infinitas gracias porque vengo recibiendo mensajes muy bonitos, mensajes de preocupación sobre mi estado de salud. Efectivamente di positivo a la Covid-19, estoy aislada en un cuarto en mi casa y con bastante preocupación porque tengo a mis hijos de 8 y 5 años, a mi esposo”, dijo al ex Miss Perú a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, aclaró que sus pequeños y su pareja se hicieron una prueba de descarte de coronavirus y salieron negativos a la enfermedad, aunque lamentó que no pueda estar cerca de ellos en algún tiempo.

“Hoy empiezan clases, las clases virtuales en el colegio, mi hijo pasa a tercer grado, mi hija a kinder y yo como mamá quiero estar ahí con ellos pero no se va poder. Ellos son tan pequeñitos que quieren que mamá este ahí, que los abrace, que mamá los haga dormir, pero eso no va ser posible. Ya han entendido, gracias a Dios lo que más me alivia es que ellos estén bien de salud”, agregó Maju Mantilla.

Asimismo, indicó que hasta el momento no ha presentado ningún síntoma de la peligrosa enfermedad y que seguirá las indicaciones de su médico al pie de la letra.

“Solo decirles que los quiero muchísimo, que agradezco mucho apoyo, su cariño, sus mensajes, me encanta recibirlos, me siento acompañada, cuídense bastante, los quiero mucho”, finalizó la conductora de En Boca de Todos.

PROTV SE PRONUNCIA

ProTV, productora del programa “En boca de todos” que se emite por América Televisión, informó este domingo mediante un comunicado de prensa que las conductoras dieron positivo a pruebas de COVID-19.

“Cumpliendo con las normas de bioseguridad que América Televisión y ProTV establecieron ante la crisis sanitaria que se vive en el Perú y mundialmente, se informa que las conductoras del programa ‘En boca de todos’: María Julia Mantilla García y Tula Rodríguez Quintana, se sometieron -como cada semana- a un examen molecular, dando ambas resultado positivo para COVID 19.

Queremos informar que la salud de nuestros talentos es estable y no presentan síntomas propios de la enfermedad. Sin embargo, como establece el protocolo del Ministerio de Salud, se encuentran cumpliendo una estricta cuarentena en sus respectivos domicilios. Por lo que deberán ausentarse durante varias semanas de la conducción del programa ‘En boca de todos’.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez aprovechan esta experiencia de vida que les toca vivir para recomendarles al público peruano, que mañana lunes (1 de marzo), que finaliza la cuarentena, no bajemos la guardia frente al COVID19″.