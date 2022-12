Maju Mantilla el próximo año cumplirá once años de casada y cuenta que su relación está basada en la confianza, pues su esposo confía en ella y viceversa. Es consciente que todo matrimonio pasa por altos y bajos, pero revela que ambos ponen de su parre para que su relación siga viento en popa , pues es muy feliz.

¿Sentimentalmente como estás?

Bien, estoy muy contenta en mi matrimonio, el próximo año cumplimos once años de casados, nos apoyamos bastante, estoy feliz.

Alguna vez declaraste que no perdonarías una infidelidad...

Yo confío realmente en mi pareja, y él confía en mí. Y siempre hay altibajos en las relaciones, hay problemas, pero hay que tratar de mejorar y poner de nuestra parte para que la relación no se dañe.

¿Te gustaría tener otro hijito?

Siempre quise tener tres hijos, pero al pensar que debo volver a empezar con todo, me desanimo, igual, aún tengo dos años más para animarme (risas).

Hoy estrás en la cocina de Ethel y Yaco, ¿cómo la pasaste?

Muy bien, contenta, me gustó mucho. A mí me gusta la cocina, pero no me sé las recetas de memoria, si me dices prepara un arroz con pollo tengo que buscar cómo hacerlo para no equivocarme. Y llegué con Ricardo, mi amigo, él y yo hicimos una gran dupla en la cocina, aunque, por ratos, me estresó, si hasta tuve que “mutearlo” (silenciarlo).

¿Y qué tal la competencia?

Tilsa (Lizano) es madre, ella cocina, y Adolfo (Aguilar), como él mismo dice, se le quema el arroz. (risas)

Y ahora, después de cerrar una etapa en “En boca de todos”, ¿qué planes tienes?

Hay muchos planes y proyectos, he tenido algunas reuniones de trabajo, mi idea es continuar en la televisión este 2023, en conducción o hacer ficción. Además de grabar con Michelle Alexander “Maricucha 2″, espero que vengan más oportunidades para la actuación.

¿Y te gustaría ingresar a un concurso de belleza?

No, eso ya pasó para mí, fue muy bonito, pero no lo volvería a repetir.

Sabemos que te gusta bailar, ¿te gustaría entrar en una próxima temporada al gran show?

Me encanta bailar, pero tengo un problema con la rodilla, si no tuviera ese problema, claro que sí me gustaría ser parte.

Por otro lado, Maju comentó que este año ha sido muy bueno para ella, pues debutó en el cine y hoy tiene la oportunidad de seguir actuando, pues Michelle Alexander la convocó para que participe en la telenovela ‘Maricucha 2′.