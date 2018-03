Maju Mantilla: ¿cómo es fuera de las cámaras y reflectores? [VIDEOS y FOTOS]

Maju Mantilla lleva seis años en la televisión y durante este tiempo ha sabido ganarse el cariño de los televidentes y cuidar su mayor tesoro, su familia. Revela que es una mujer hogareña, a la que el encanta preparar postres y que es celosa, aunque confía en el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, con quien lleva catorce años de relación.



¿Cuántos años en la conducción de ‘En boca de todos’?

Empecé en el 2012 y el programa tenía otro nombre, ya voy seis años y me siento feliz, porque cuando entré desconocía todo el tema de la televisión. Fue un reto, lo acepté y he ido creciendo poco a poco.



Muchas personas solo te veían como una reina de belleza y no apostaban por ti como conductora

Pero eso pasa día a día. Al principio me afectaba mucho más (las críticas), porque era nueva, pero eso (sentirse mal) no ayuda en nada.



¿Ha sido difícil manejar el rubro del espectáculo?

Al inicio fue complicado, porque me decía cómo iba a preguntar tal cosa, no quería ni me gustaba indagar más sobre la vida del entrevistado. No soy tanto de presionar, puedo hacer la repregunta, pero si siento que está incómodo o que no desea responder, hasta ahí nomás llego.

¿Qué es lo positivo y negativo de conducir un programa?

Lo positivo es brindar cariño y entretenimiento a las personas, porque nuestro objetivo es divertir. Lo negativo es que estoy como el nombre del programa ‘En boca de todos’. Todos están pendientes de tus movimientos, de lo que dijiste y cómo lo dijiste. Siempre trato de cuidar mi vida y mi mayor tesoro, que es mi familia.



¿Tienes algún referente en televisión?

He tomado consejos de muchas personas, pero no es que busque un referente para copiarme. Una tiene que ser única en su espacio y no copiar a nadie.



¿Te consideras la reina del mediodía?

No. ¡Qué va ser! Gisela (Valcárcel) siempre será la reina, porque ella empezó en el horario y se quedó con ese título. Yo ya tuve mi reinado hace años y pasó, es el único reinado de mi vida y también soy la reina de mi casa...



También has incursionado en el mundo de la actuación…

Sí. Me encanta porque es como sumergirme en una historia donde pasan cosas. No soy actriz, pero estoy estudiando para eso. Me he matriculado en el taller de formación actoral de Carlos Galiano.

‘SOY UNA NIÑA MÁS CON MIS HIJOS’

¿Cómo eres fuera de las cámaras y reflectores?

Soy una niña más con mis hijos, trato de divertirme mucho con ellos, soy muy querendona y los apapacho. Me encanta estar con mi familia los fines de semana y soy hogareña.



Me imagino que como buena norteña debes tener buena sazón….

Sí, pero no practico mucho. Me encanta cocinar, mi esposo me dice que no lo haga porque luego tengo que lavar los platos, pero no me importa. Me gusta preparar postres.



Frente a cámaras reflejas ser tierna y dulce… ¿Qué cosa hace que te enojes o colma tu paciencia?

Si mis hijos se portan mal o me desobedecen. Hay un límite, por ejemplo, a mi hijo (Gustavo) le digo que no haga tal cosa, le repito, luego no grito, pero sí levanto la voz.



¿Y con tu esposo?

Nos hemos peleado, pero nuestros pleitos no han sido tan fuertes. Quizá no hemos estado de acuerdo en ciertas cosas, el matrimonio no es fácil, pero hay veces que uno tiene que ceder y ponerse de acuerdo.

Has tenido peleas como cualquier pareja, pero ¿nada que ponga en riesgo tu matrimonio o sí?

No, para nada. Si pasa eso, se trataría se salvar la situación.



Se podría decir que con tu esposo van a medias en las decisiones del hogar…

Sí. Él es tranquilo, pero a la vez un hombre muy seguro. Es muy organizado con sus cosas, sus hijos son su prioridad y nunca lo noto cansado. Sé que tiene reuniones, pero luego llega a la casa, está con sus hijos, los hace dormir y me cocina. Me hace una pasta y me engríe.



El que te engría hace que te enamores más…

Sí, porque es muy comprensivo y no es de hacer pleitos.



¿Nunca han discutido por celos?

Yo soy celosa, pero él es cero celos. A veces le digo: ‘Que te dé celos, pues’. Aunque ahora se ha vuelto un poco, porque tengo que ‘chapar’ (en las novelas) en ‘Ven baila quinceañera’.



¿Te ha dicho algo o prefiere no ver las novelas donde actúas?

Prefiere no ver las escenas. Él sabe (que hay escenas de besos) porque le enseñé los guiones, le incomoda, pero prefiere no ver. Igual se tiene que acostumbrar, porque luego actuaré en nuevas producciones.



¿Y tú por qué lo celas?

Cuando éramos enamorados lo celaba, pero ahora que somos esposos ya me pasó un poco... Recuerdo que cuando éramos enamorados sentía que su mirada estaba fija en otro lado, era mi impresión.

¿Y ahora también lo haces?

Estoy segura de él, en junio cumplimos 14 años juntos. Confío plenamente en él. La base de nuestra relación es la comunicación y mucha comprensión.



¿Se animarán por el tercer hijo?

No. Cuando nos casamos queríamos tener tres hijos, pero es agotador y demandante. Queremos darles tiempo a nuestros hijos.



¿Perdonarías una infidelidad?

La vez pasada dije que difícilmente perdonaría un engaño, porque si uno ama no quiere herir a la otra persona y no la quiere ver sufrir, pero de ahí me puse a pensar… si también amas, no quieres que esa persona se vaya. Si tú te equivocas es porque los dos fallaron, ahí tendríamos que conversar y ver la solución para mejorar las cosas. Espero nunca pasar por eso.