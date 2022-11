Maju Mantilla se convirtió en la primera invitada de “¿Y ahora qué?”, programa de YouTube estrenado recientemente por sus excompañeros de trabajo, los reporteros Manuel Paz Soldán y Christian Bayro, con quienes habló sobre sus planes que tiene tras su salida de “En boca de todos”.

Al inicio de la entrevista, la exfigura de América Televisión reveló que luego que se diera a conocer que el programa EDBT saldría del aire empezó a recibir ofertas de trabajo.

“Te voy a decir que desde que anunciaron que ya no iba más, no es que había estado buscando trabajo, sí recibí llamadas desde que se enteraron. Recibí llamadas para hacer distintas cosas, pero no quise apresurarme en eso, algunos proyectos iban a empezar este año. Cualquier cosa ya será hasta el siguiente año, tenía que cerrar ciertas cosas”, comentó.

En otro momento, la modelo también fue consultada por el popular ‘Chino’ si en sus planes estaba el de convertirse en madre nuevamente. “Majito… chisme, verdad o mentira. ¿Quieres agrandar la familia? ”, preguntó el reportero.

Mantilla se sinceró y reconoció que sí desea tener un hijo más, pero dijo que aún no tiene una decisión tomada.

“ No es chisme, no es mentira, es verdad. Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí es mi deseo, si quisiera tener un tercero porque siempre quise, pero no sé”, puntualizó la figura de televisión causando el asombro en los reporteros.

“Es para pensarla porque cada uno necesita tiempo, mi hija y mi hijo hacen sus cosas y tenemos que acompañarlos a sus talleres, o sus tareas. Además, es empezar de nuevo, eso”, explicó respecto a las cosas que debe evaluar antes de tener un hijo más.

Al ser consultada si ha pensado en congelar sus óvulos, Mantilla comentó que le hubiera gustado hacerlo hace años atrás y que ahora no es una opción para ella.

“ Creo que es importante, sí me hubiera gustado hacerlo, lo hubiera pensado antes, años atrás, ahora ya no. Si decido tener mi último hijo, yo creo que máximo tendría que esperar dos años y ya, y sino soy feliz con mis dos hijos ”, comentó.

