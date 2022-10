Maju Mantilla estuvo el pasado fin de semana en ‘El Reventonazo de la Chola’, donde le rindieron un sentido homenaje a su trayectoria artística en medio del anuncio del final del programa de mediodía de América Televisión, En Boca de Todos.

“Estoy muy agradecida con esta oportunidad que se me abrió en cuánto a la conducción, en un momento que no me lo esperaba, fue un gran reto para mí . Estuve en ProTv casi 11 años, es una etapa que se cierra y como todo en la vida, uno va cambiando, va cerrando ciclos y llegan otras cosas, uno conoce a nuevas personas, quizá un nuevo trabajo más adelante sea parte de mi vida y nada, estoy muy agradecida con todos, con ProTv especialmente, con Mariana Ramírez del Villar y con grandes compañeros con los que he trabajado como es Ricardo (Rondón) que lo quiero muchísimo, con Tula Rodríguez, con Sofía Franco, con Alexandra Horler, grandes conductores”, dijo la ex Miss Perú conmovida por las lágrimas.

Asimismo, indicó que tras cerrar este ciclo, se lleva el cariño de sus seguidores en el corazón, quienes la vieron durante años en la pantalla chica. “Me vieron el primer día en la TV, quizá me vieron nerviosa, para mí era algo nuevo, y de ahí evolucioné, crecí, como madre también. Yo empecé en 2021, me han visto embarazada, sin tacos porque me había operado la rodilla, he pasado por muchas cosas y queda en el recuerdo la gran experiencia que tuve y que me ha ayudado en mi crecimiento”, acotó Maju Mantilla.

RICARDO RONDÓN SE DESPIDA DE EBDT

Ricardo Rondón también estuvo en El Reventonazo de la Chola y le dedicó unas palabras al programa que lo albergó por varios años. “Yo feliz, porque como bien ha dicho Maju, en la vida todo tiene un comienzo y un final, pero lo que siempre quedan son los amigos, el hecho de conocer gente tan valiosa”, dijo el conductor.

Maju Mantilla llora al hablar sobre el fin de ‘En boca de todos’: “Estoy agradecida con todos”

