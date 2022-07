En la reciente emisión de “En boca de todos”, Maju Mantilla y Tula Rodríguez se tomaron unos minutos para opinar sobre postergación de la boda entre Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco, quienes ya no se casarán este año como lo habían anunciado meses atrás.

“Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan. (¿Por tus negocios?) Sí, de eso se trata, por eso vamos a esperar, no estamos desesperados tampoco”, reveló Klug días atrás en una entrevista al diario Trome.

“Claro (que se casará), no como otras novias de futbolistas que son las ‘novias eternas’, pero sí esperar porque una boda te demanda gasto”, añadió la también empresaria.

Tras las declaraciones de la empresaria, Maju Mantilla cuestionó al futbolista, además le recordó que el matrimonio no es un juego.

“A mí no me parece, si quedan en una fecha de matrimonio un mes, el matrimonio tampoco es un juego, no es algo que me caso o no me caso, es algo serio. En todo caso, él debería decirle ‘no quiero casarme, tengamos una relación larga, etc’, pero tampoco le va a decir mañana o el otro año”, dijo Maju Mantilla.

“Pero si tiene 25 años, no ha debido proponerle matrimonio ni noviazgo en todo caso, de repente se apresuró, pero ya lo hizo”, agregó.

Por su parte, Tula Rodríguez dio su opinión al respecto y remarcó que Melissa Klug ha sido clara en que no esperará mucho al futbolista del club de Sport Boys. “Bueno, ella ya lo dijo ‘si se demora mucho next, yo no voy a ser la novia eterna”, puntualizó.

