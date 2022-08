Es modelo y conductora de ‘En boca de todos’. Maju Mantilla se ha ganado el corazón de los televidentes a punta de esfuerzo y talento. Asegura que es amiga de sus hijos, pero también estricta cuando debe serlo. Además, confiesa que aprendió a controlar sus celos y no regresaría con su pareja después de una infidelidad.

Maju, ¿qué fue lo más difícil que viviste al ser reina de belleza?

Superar los prejuicios y percepción. Pretender que seamos perfectas y no opinemos de otros temas, es una idea absurda.

¿Siempre quisiste ser actriz?

La verdad, no. Me gustó la actuación cuando entré al mundo de la televisión, como ya estaba dentro de él, tenía mucha curiosidad por explorar otra faceta en mi carrera. Y ahora me encanta.

¿Eres una mujer difícil de conquistar?

Soy un poco desconfiada, no me suelto tan rápido con alguien. Mi esposo dice que la tuvo difícil, ja, ja, ja.

¿Qué fue lo primero que te enamoró de tu pareja?

Bueno, es que mi esposo es muy churro, ja, ja, ja. En realidad, cuando conoces a una persona te das cuenta con quién te puedes quedar horas conversando, riendo y pasándola bien. Conectamos muy bien.

¿Cómo reacciona cuando te tocan escenas románticas?

Siempre ha respetado mi trabajo. No es que converse conmigo sobre las escenas de besos que tengo, pero tampoco es que esté acostumbrado a ver novelas.

¿Eres celosa?

Creo que antes era más celosa. Con el tiempo he aprendido a manejar los celos.

¿Qué defecto tiene tu esposo que te saca de quicio?

Nunca he llegado al punto de enojarme y perder el control, pero a veces se pone en plan de querer tener la razón.

¿Volverías con él después de una infidelidad?

No lo creo, sería muy difícil recuperar la confianza y reconstruir nuevamente todo. Aunque uno no puede dejar de amar tan rápido.

¿Quisieras tener más hijos?

Cuando nos casamos, mi esposo y yo hablamos sobre nuestro deseo de tener tres hijos. Pero ahora siento que el tiempo que disfrutamos con ellos se pasa volando y por eso me demoro más en decidirme. Creo que como máximo tengo dos años más para pensarlo.

¿Eres mamá ‘alcahueta’ o estricta?

No soy ‘alcahueta’ (risas), soy muy amorosa y amiga de mis hijos. Sin embargo, también quiero que sean disciplinados, responsables y respetuosos, entonces soy estricta cuando me toca serlo.

Cuéntanos sobre tu personaje en la película ‘Mundo gordo’?

Se llama Marisol y es una mujer muy frontal, directa y segura de sí misma. Trabaja con Cinthia (protagonista) y hará lo que sea para que ella no se enamore de su jefe que le cae muy mal y no lo soporta.

¿Maju tiene algo de Marisol?

Sí, claro. Me doy cuenta muy rápido de la persona en quien puedo confiar y que es honesta conmigo.

TE PUEDE INTERESAR

Yessenia Villanueva olvida ‘roches’ con su familia y muestra cómo es su nueva casa en Estados Unidos

Gian Piero habla por primera vez sobre su ‘pelea’ con Renzo Schuller: “Esto se va a solucionar”

Melcochita en paz con Yessenia Villanueva: “Conversamos y decidimos no estar discutiendo”