Maju Mantilla afirma que está en una nueva etapa de su carrera, como conductora de ‘Arriba mi gente’, que la han tratado de encasillar por haber sido reina de belleza y ella siempre apuesta por cosas nuevas.

Maju, ¿es un reto el horario de la mañana?

Sí. Estuve diez años en la tarde, pero sé que aquí voy a seguir creciendo como conductora, como profesional. Además, estoy acompañada de los capos de Karina (Borrero) y Fernando (Díaz), que son periodistas con mucha trayectoria, que conocen y hacen muy bien su trabajo.

¿Tocarás temas de farándula?

Yo no voy a decir no a nada.

¿Qué aportará Maju Mantilla a ‘Arriba mi gente’?

Nosotros somos un equipo y cada uno tiene algo muy distinto que aportar. Tenemos que avanzar de la mano juntos porque los cuatro conductores nos tenemos que apoyar. Somos diferentes, cada uno tiene su esencia y eso hace que nos conectemos mejor.

Ahora llegaste en mototaxi, ¿quieres alejarte de la imagen de ‘reina’?

Me siguen diciendo, ‘ahí viene la reina’. Es gracioso y me da risa porque este año se cumplen 19 años de mi reinado y cuando me hicieron la propuesta de esta promoción que Santi me recoge en mototaxi, yo les dije ‘qué les parece que si se malogra y la empujo’ y lo hicimos porque me pareció gracioso.

¿Sientes que en algún momento te han encasillado por ser Miss?

Sí pasa y creen que no puedes crecer más, pero finalmente esas personas no son las que deciden tu futuro. Yo le pongo mucho amor a lo que hago y trato de que eso se transmita en mi trabajo.

A lo mejor aceptaste esta propuesta para demostrar que puedes seguir creciendo.

Es que uno siempre apuesta por hacer cosas nuevas. Yo estoy muy agradecida por estos 10 años que trabajé en América Televisión, pero ahora es una nueva etapa en la que abro mis brazos para recibir a mis nuevos compañeros y decirles que vamos a trabajar en conjunto por un programa exitoso.

Hablando de otro tema, ¿qué te pareció la participación de Alessia en el Miss Universo?

Es una chica linda que para mí sí transmite bastante y me alegra que haya quedado entre las finalistas porque no es fácil ir a un concurso internacional y que tu país sea nombrado entre las finalistas.

¿Hay mucha presión hacia una Miss?

Sí, pero no se notaba tanto porque las redes no eran lo que son ahora. Hoy día te graban, lo suben a las redes sociales, empiezan las críticas y a veces las cosas que suben no son reales o extractos que los tergiversan y terminan dañando su imagen.

¿A ti una crítica te ha dañado?

Tampoco me libro de las críticas, hay gente que de repente no concuerda conmigo, que no le gusto. Sin embargo, yo trato de dar mi mejor energía, todo mi cariño a las cosas que hago y sigo para adelante.

